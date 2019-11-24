В Оренбуржье пять человек погибли, трое пострадали в ДТП

УФА, 24 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли, трое пострадали при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, авария с жертвами произошла в 6.10 (4.10 мск) в районе поселка Чистый. Столкнулись микроавтобус и фура.
"Пять пассажиров автобуса погибли, среди них один ребёнок. Ещё трое с травмами доставлены в больницу", - рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по Оренбургской области.
По данным собеседника, фура с казахстанским номерами, микроавтобус - с ростовскими. "По предварительным данным, в автобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана",- пояснил собеседник агентства.
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