Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пожарные спасли пятерых человек, в том числе ребенка, из горящей квартиры в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Согласно данным ГУМЧС, пожар возник в квартире по адресу: улица Привольная, дом 8.

"Ликвидировано возгорание в квартире на 9-м этаже на площади 25 квадратных метров. Спасено пять человек, среди них один ребёнок", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.