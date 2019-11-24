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РИА Новости

Глава ВМС США прокомментировал сообщения об угрозах уйти в отставку

07:01 24.11.2019
2021
© AP Photo / Alex BrandonМинистр военно-морских сил США Ричард Спенсер
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер опроверг появившиеся в СМИ сообщения о готовности уйти в отставку из-за несогласия с президентом Дональдом Трампом по поводу осужденного военнослужащего Эдварда Галлахера. Об этом сообщает агентство AP.
В то же время Спенсер подчеркнул, что не считает приказом твиты Трампа, в которых тот выступал в защиту Галлахера.
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Ранее газета New York Times сообщила, что Ричард Спенсер и глава элитного подразделения Сил специальных операций контр-адмирал Коллин Грин грозились подать в отставку из-за разногласий с главой государства после скандала с морским пехотинцем Эдвардом Галлахером.
Военнослужащего обвиняли в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США, в том числе в убийстве взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Галлахера также подозревали в убийстве мирных жителей и угрозах в отношении свидетелей. В июле суд оправдал Галлахера по большей части предъявленных ему обвинений, но военнослужащего понизили в звании и лишили части выплат.
Трамп выступил против решения военных, что якобы вызвало возмущение Спенсера.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Ричард СпенсерДональд ТрампВоенно-морские силы СШАИракСШАВ мире
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