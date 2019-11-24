Глава ВМС США прокомментировал сообщения об угрозах уйти в отставку

В то же время Спенсер подчеркнул, что не считает приказом твиты Трампа, в которых тот выступал в защиту Галлахера.

Военнослужащего обвиняли в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США, в том числе в убийстве взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Галлахера также подозревали в убийстве мирных жителей и угрозах в отношении свидетелей. В июле суд оправдал Галлахера по большей части предъявленных ему обвинений, но военнослужащего понизили в звании и лишили части выплат.