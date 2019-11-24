И.о. президента Боливии подпишет закон о всеобщих выборах

МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Временный президент Боливии Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что подпишет закон о проведении всеобщих выборов в Боливии 24 ноября в 10 утра.

"Завтра в 10.00 (17.00 мск) я подпишу закон "Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов", принятый законодательной ассамблеей (парламентом)", - написала Аньес в Twitter

Временный президент поблагодарила парламентариев "за то, что услышали и поняли просьбы боливийского народа".

Максимальный срок для проведения новых президентских выборов в Боливии составит после подписания документа президентом Жанин Аньес 140 дней - дополнительные 20 дней отвели депутаты на выборы верховной коллегии Высшего избирательного суда. Выборы должны пройти не позднее 12 апреля.

В разъяснении к законопроекту, опубликованном сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента страны Эво Моралеса.

Закон признаёт незаконными всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства Высшего избирательного суда (исполняет функции ЦИК).