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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

05:48 24.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
ТОКИО, 24 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Японии, призвал к миру без ядерного оружия, его выступление транслировалось в прямом эфире телеканалом NHK.
"Мы находимся в месте, которое свидетельствует о том, какую гуманитарную и экологическую трагедию может принести ядерное оружие. Мир без ядерного оружия возможен, и он необходим. С этой уверенностью я обращаюсь к политическим лидерам. Не забывайте, что ядерное оружие не может защитить нас от угроз миру или государству. С гуманитарной точки зрения необходимо подумать о том уничтожающем ущербе, который несет ядерное оружие", - сказал понтифик в Нагасаки – городе, подвергшемся атомной бомбардировке в августе 1945 года.
Он также обратил внимание на проблему использования ресурсов Земли и необходимости построения доверия между людьми.
"Для достижения всеобщего развития человечества необходимо всерьез задуматься, на что тратятся ресурсы земного шара. Для осуществления этих целей важно создать основу для взаимного доверия и всеобщего развития", - сказал папа Римский.
После Нагасаки Франциск направится в Хиросиму, на которую впервые в мире в 1945 году была сброшена ядерная бомба. На понедельник назначена встреча с пострадавшими от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, а также он проведет мессу в Токио перед несколькими тысячами верующих. Это первое посещение понтифика страны Восходящего солнца, предыдущий визит главы католической церкви в Японию состоялся 38 лет назад.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
22 ноября, 12:20
Маас выступил против вывода ядерного оружия США из Германии
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийНагасаки (город)ЯпонияВ мире
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