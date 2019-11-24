Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

"Мы находимся в месте, которое свидетельствует о том, какую гуманитарную и экологическую трагедию может принести ядерное оружие. Мир без ядерного оружия возможен, и он необходим. С этой уверенностью я обращаюсь к политическим лидерам. Не забывайте, что ядерное оружие не может защитить нас от угроз миру или государству. С гуманитарной точки зрения необходимо подумать о том уничтожающем ущербе, который несет ядерное оружие", - сказал понтифик в Нагасаки – городе, подвергшемся атомной бомбардировке в августе 1945 года.