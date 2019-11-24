Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

"Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесен в жертву, (было сказано) с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях извлечения семьей Байденов финансовой выгоды из служебного положения. Если я исчезну, они (документы – ред.) незамедлительно появятся…" - написал Джулиани в Twitter .

Демократы в конгрессе подозревают главу государства в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом деле. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.