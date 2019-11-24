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РИА Новости

Житель Бремена умер после того, как его лизнула собственная собака

05:38 24.11.2019 (обновлено: 17:27 24.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПациент
Пациент
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пациент. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В немецком городе Бремен 63-летний мужчина умер от болезнетворных бактерий, содержащихся в слюне его домашней собаки. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Пациент поступил в больницу с симптомами, напоминающими грипп. Вскоре к повышенной температуре и затрудненному дыханию добавился сепсис. Позднее у мужчины появились невротические боли и синяки. Спустя некоторое время у него отказали почки, печень и кровеносная система, после чего ему диагностировали гангрену. Затем у мужчины остановилось сердце, но врачи реанимировали больного. Через 16 дней после поступления в больницу у пациента развилась пневмония, а также накопилась жидкость в мозге. Семья приняла решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.
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Причиной оказалось заражение бактериями Capnocytophaga Canimorsus, которые встречаются в слюне собак и могут попасть в организм человека после укуса или в случае плотного контакта с инфицированным животным. По мнению специалистов, питомец мужчины занес их, когда лизнул хозяина.
Ранее стало известно, что в Африке туристы, делая фотографии, подходят к гориллам слишком близко, подвергая их опасности заражения вирусами и инфекциями. В частности, в Руанде заболели 11 горных горилл, две погибли.
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Daily MailГерманияБремен (город)В мире
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