Житель Бремена умер после того, как его лизнула собственная собака

Пациент поступил в больницу с симптомами, напоминающими грипп. Вскоре к повышенной температуре и затрудненному дыханию добавился сепсис. Позднее у мужчины появились невротические боли и синяки. Спустя некоторое время у него отказали почки, печень и кровеносная система, после чего ему диагностировали гангрену. Затем у мужчины остановилось сердце, но врачи реанимировали больного. Через 16 дней после поступления в больницу у пациента развилась пневмония, а также накопилась жидкость в мозге. Семья приняла решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.