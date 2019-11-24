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РИА Новости

Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Хасеке

05:02 24.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг РФ в Сирии. Архивное фото
ХАСЕКЕ (Сирия), 24 ноя - РИА Новости. Российские военные впервые за время вооруженного конфликта в Сирии оказали гуманитарную помощь жителям города Хасеке на севере страны, сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии Алексей Сергеев.
Местное население с воодушевлением и радостью встретило военнослужащих ЦПВС и военной полиции, которые доставили гуманитарный груз.
"Сегодня в населенном пункте Хасеке силами Центра примирения враждующих сторон впервые была проведена гуманитарная акция по выдаче продовольственных наборов местному населению. За период проведения акции было выдано более тысячи продовольственных наборов, в состав которых входит: мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко. Хотелось бы отметить, что данная гуманитарная помощь действительно необходима местному населению", - сказал Сергеев.
В ходе акции было выдано более 1 тысячи продовольственных наборов общим весом более 6 тонн.
Безопасность в месте выдачи продовольствия обеспечили подразделения военной полиции ВС РФ.
Проведение гуманитарной акции стало возможным благодаря усилиям России по стабилизации обстановки в регионе и в рамках сочинского меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ.
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Война в СирииВооруженные силы РФСирияРоссияВ мире
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