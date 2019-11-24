Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Хасеке

"Сегодня в населенном пункте Хасеке силами Центра примирения враждующих сторон впервые была проведена гуманитарная акция по выдаче продовольственных наборов местному населению. За период проведения акции было выдано более тысячи продовольственных наборов, в состав которых входит: мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко. Хотелось бы отметить, что данная гуманитарная помощь действительно необходима местному населению", - сказал Сергеев.