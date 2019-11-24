Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

"Он вчера вечером был обследован в больнице Черемхово. Инфаркт не подтвердился, остальные показатели тоже в норме. Хотел ехать, но мы убедили его остаться в больнице на ночь. Утром он уехал в Тулун", - сообщил собеседник агентства.