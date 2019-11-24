Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

ИРКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Мэр города Тулуна Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его жена, здоровье его самого не вызывает опасений, сообщил РИА Новости мэр Черемхово Вадим Семенов.
"Он вчера вечером был обследован в больнице Черемхово. Инфаркт не подтвердился, остальные показатели тоже в норме. Хотел ехать, но мы убедили его остаться в больнице на ночь. Утром он уехал в Тулун", - сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что автомобиль Юрия Кариха попал в аварию, в результате чего погибла его супруга. Как заявили в СК, инцидент произошел в Черемховском районе Иркутской области, транспортное средство врезалось в стоявший на обочине "КамАЗ".
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
23 ноября, 20:43Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП