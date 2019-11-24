Последний в Малайзии суматранский носорог умер от рака

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Последняя самка суматранского носорога в Последняя самка суматранского носорога в Малайзии умерла от рака, сообщает интернет-версия газеты Star

"С большим прискорбием департамент дикой природы (штата) Сабах сообщает о смерти Иман, последнего суматранского носорога в Малайзии", - заявила министр туризма, культуры и окружающей среды Малайзии Датук Кристина Лью.

"Иман оказывался самый лучший уход с момента ее поимки в марте 2014 года и до самой смерти. Никто не смог бы сделать для нее больше", - отметила Лью. Министр добавила, что Иман была на грани смерти несколько раз из-за массивных кровопотерь, вызванных опухолями. В последние дни жизни Иман перестало помогать обезболивающее. Специалисты надеются, что удастся сохранить ее яйцеклетки.

Последний самец суматранского носорога на территории Малайзии по имени Там умер в мае 2019 года. Геном Тама был сохранен для обеспечения выживания вида суматранских носорогов в будущем, когда появятся соответствующие технологии.