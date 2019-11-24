В окрестностях Магадана объявлена лавинная опасность

МАГАДАН, 24 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в воскресенье объявили лавинную опасность в окрестностях Магадана в связи с большим количеством выпавшего снега и потеплением, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.
Ранее метеорологи региона сообщали об аномально бесснежной и теплой осени в регионе. Снежный покров в Магадане лег только 22 ноября – больше чем на месяц позже обычного. В выходные спасатели объявили экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми обильными снегопадами на побережье Колымы.
"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения, травматизмом туристов, спортсменов, охотников. (Источник ЧС – лавинная опасность)", - говорится в сообщении.