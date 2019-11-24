В окрестностях Магадана объявлена лавинная опасность

Ранее метеорологи региона сообщали об аномально бесснежной и теплой осени в регионе. Снежный покров в Магадане лег только 22 ноября – больше чем на месяц позже обычного. В выходные спасатели объявили экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми обильными снегопадами на побережье Колымы.