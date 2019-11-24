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РИА Новости

Тепло подали почти во все отключенные из-за аварии дома в Новосибирске

03:34 24.11.2019 (обновлено: 04:52 24.11.2019)
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Теплоэнергетики в Новосибирске подключили к отоплению 113 многоквартирных домов из 118 отключенных из-за аварии на теплотрассе, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).
Авария произошла в субботу на теплотрассе в Новосибирске на улице Фасадная. Без тепла остались 118 многоквартирных домов и семь детских учреждений.
Собеседник агентства уточнил, что в зоне отключения остаются пять домов, а также детский сад №184. Эти объекты получают тепло из обратного трубопровода, что позволяет избежать охлаждения зданий. Температура теплоносителя составляет 60 градусов.
"Подающий трубопровод планируется отремонтировать до 20.00 (16.00 мск) 24 ноября. Энергетики меняют участок трубы длиной около восьми метров, диаметром 500 миллиметров. На объекте работает три бригады, пять единиц техники", - сообщил представитель СГК.
В компании пояснили, что в течение ночи в ходе устранения аварии зона отключения постепенно уменьшалась. На месте работали, в том числе директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Это уже третья за неделю авария на теплотрассе в Новосибирске. Ранее во вторник на магистральной теплотрассе по Комсомольской улице в Новосибирске произошла авария, оставив без тепла в 25-градусный мороз 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее быстро устранили и подачу тепла восстановили, но на том же участке произошла новая авария, ее устранили в четверг.
Радиатор отопления
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ТеплоснабжениеНовосибирскПроисшествия
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