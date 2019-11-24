Тепло подали почти во все отключенные из-за аварии дома в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Теплоэнергетики в Новосибирске подключили к отоплению 113 многоквартирных домов из 118 отключенных из-за аварии на теплотрассе, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

Авария произошла в субботу на теплотрассе в Новосибирске на улице Фасадная. Без тепла остались 118 многоквартирных домов и семь детских учреждений.

Собеседник агентства уточнил, что в зоне отключения остаются пять домов, а также детский сад №184. Эти объекты получают тепло из обратного трубопровода, что позволяет избежать охлаждения зданий. Температура теплоносителя составляет 60 градусов.

"Подающий трубопровод планируется отремонтировать до 20.00 (16.00 мск) 24 ноября. Энергетики меняют участок трубы длиной около восьми метров, диаметром 500 миллиметров. На объекте работает три бригады, пять единиц техники", - сообщил представитель СГК.

В компании пояснили, что в течение ночи в ходе устранения аварии зона отключения постепенно уменьшалась. На месте работали, в том числе директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.