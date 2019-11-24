Эксперты узнали, какое путешествие россияне хотят получить в подарок

В исследовании, которое проходило во второй половине ноября, приняли участие три тысячи респондентов. На выбор было предложено 10 вариантов ответов, среди которых были и кругосветка, и тропические острова, и даже Северный полюс.

"Каждый пятый (19%) захотел, чтобы Дед Мороз отправил его в кругосветное путешествие и при этом решил вопрос с работодателем, чтобы за долгое отсутствие на работе не уволили. Чуть меньше (18%) выразили желание получить в подарок поездку на Камчатку, Байкал или Сахалин", - прокомментировали результаты исследования в компании.

"Каждый седьмой респондент не против, если по велению Деда Мороза он окажется в какой-нибудь "дорогой" стране (например, Японии, Австралии или Новой Зеландии). Столько же мечтают оказаться на райских островах. У 13% желание скромное, на фоне остальных, — путешествие по Европе, 7% хотят, чтобы Дед Мороз пригласил их к себе в гости, 6% проголосовали за авторский тур с возможностью самостоятельно выбрать специфику (винный, фототур, яхт-тур, тур-девичник и другие)", - проинформировали в Туту.ру.