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РИА Новости

Эксперты узнали, какое путешествие россияне хотят получить в подарок

03:32 24.11.2019 (обновлено: 09:33 24.11.2019)
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Практически каждый пятый россиянин, участвовавший в исследовании на тему "Какое путешествие в подарок вы бы мечтали получить от Деда Мороза?", ответил, что мечтает о кругосветном путешествии без ущерба для своей карьеры, сообщили РИА Новости в российском сервисе путешествий Туту.ру.
В исследовании, которое проходило во второй половине ноября, приняли участие три тысячи респондентов. На выбор было предложено 10 вариантов ответов, среди которых были и кругосветка, и тропические острова, и даже Северный полюс.
"Каждый пятый (19%) захотел, чтобы Дед Мороз отправил его в кругосветное путешествие и при этом решил вопрос с работодателем, чтобы за долгое отсутствие на работе не уволили. Чуть меньше (18%) выразили желание получить в подарок поездку на Камчатку, Байкал или Сахалин", - прокомментировали результаты исследования в компании.
"Каждый седьмой респондент не против, если по велению Деда Мороза он окажется в какой-нибудь "дорогой" стране (например, Японии, Австралии или Новой Зеландии). Столько же мечтают оказаться на райских островах. У 13% желание скромное, на фоне остальных, — путешествие по Европе, 7% хотят, чтобы Дед Мороз пригласил их к себе в гости, 6% проголосовали за авторский тур с возможностью самостоятельно выбрать специфику (винный, фототур, яхт-тур, тур-девичник и другие)", - проинформировали в Туту.ру.
Самыми непопулярными вариантами оказалась Африка и поездка на сафари (2%). Не более 3% мечтают побывать на Северном полюсе, а 4% — попросили бы отправить их "куда-нибудь в горы".
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