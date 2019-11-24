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РИА Новости

Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях

03:19 24.11.2019 (обновлено: 07:26 24.11.2019)
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© РИА Новости / Иван СураевБоевая робототехническая платформа "Маркер"
Боевая робототехническая платформа Маркер
© РИА Новости / Иван Сураев
Боевая робототехническая платформа "Маркер". Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Тактику применения роботов в уличных боях сформируют в России к началу 2020 года, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника агентства, перед предприятиями ВПК поставили задачу сформировать перспективный облик роботов, которые будут действовать в "городской среде и прибрежной зоне".

"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.

Сегодня одной из проблем развития отечественной военной робототехники является фактическое отсутствие единой концепции применения роботов российской армией, отметил он.
"Пока мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие", - заключил собеседник агентства.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России к 2025 году могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи. В такой группировке у каждого робота будет свое специфическое назначение.
Гусеничная автономная платформа Маркер
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Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов
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РоссияБезопасность
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