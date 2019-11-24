В российских музеях внедрят технологию меток для защиты экспонатов

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Размещение меток для обеспечения безопасности экспонатов охватит в перспективе все российские музеи, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Да, у нас уже первый этап идет. Сейчас наносятся метки на экспозицию; это высокотехнологичное оборудование, оно поступает во все музеи страны. Начинаем мы, конечно, с наших главных музеев - с Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Пушкинского", - сообщила Голодец РИА Новости в ответ на вопрос, прорабатываются ли сейчас меры обеспечения безопасности музеев.
На просьбу уточнить, будет ли это в перспективе применяться во всех регионах страны, она подтвердила: "это охватит все музеи".
Проблема усиления мер безопасности в российских музеях стала актуальной после того, как в конце января с выставки в Третьяковской галерее была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая принадлежит фондам Русского музея. Правоохранительные органы нашли полотно на следующее утро, позднее оно вернулось в галерею до конца ретроспективы знаменитого пейзажиста. Голодец после инцидента поручила провести комплексную проверку систем безопасности в федеральных музеях. Позднее замминистра культуры РФ Николай Овсиенко сообщил, что специальное подразделение, созданное в Минкультуры, будет заниматься вопросами комплексной безопасности учреждений культуры.