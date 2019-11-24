Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-24T03:12+0300
https://ria.ru/20191124/1561522664.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155665/49/1556654940_0:217:3076:1947_1036x0_80_0_0_bcbfc7146ced797bd9fdf4efd5cc1ef6.jpg
РИА Новости

В российских музеях внедрят технологию меток для защиты экспонатов

03:12 24.11.2019
178
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузей
Музей
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Музей. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Размещение меток для обеспечения безопасности экспонатов охватит в перспективе все российские музеи, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Да, у нас уже первый этап идет. Сейчас наносятся метки на экспозицию; это высокотехнологичное оборудование, оно поступает во все музеи страны. Начинаем мы, конечно, с наших главных музеев - с Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Пушкинского", - сообщила Голодец РИА Новости в ответ на вопрос, прорабатываются ли сейчас меры обеспечения безопасности музеев.
На просьбу уточнить, будет ли это в перспективе применяться во всех регионах страны, она подтвердила: "это охватит все музеи".
Проблема усиления мер безопасности в российских музеях стала актуальной после того, как в конце января с выставки в Третьяковской галерее была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая принадлежит фондам Русского музея. Правоохранительные органы нашли полотно на следующее утро, позднее оно вернулось в галерею до конца ретроспективы знаменитого пейзажиста. Голодец после инцидента поручила провести комплексную проверку систем безопасности в федеральных музеях. Позднее замминистра культуры РФ Николай Овсиенко сообщил, что специальное подразделение, созданное в Минкультуры, будет заниматься вопросами комплексной безопасности учреждений культуры.
Ракета-носитель Восток, установленная перед музеем космонавтики в Калуге
23 ноября, 19:40Калужская область
Обновленный музей космонавтики в Калуге откроется в сентябре 2020 года
200001
Обсудить 0
КультураОльга ГолодецРоссия
Рекомендуем
Боевая робототехническая платформа Маркер
Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях
Машина службы скорой помощи в США
В США три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Международная космическая станция
Составлены правила общения с космонавтами
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Исследование: россияне стали брать больше POS-кредитов
Багаж возле трапа самолета
Эксперты узнали, какое путешествие россияне хотят получить в подарок
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов
Украинские гривны
Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон назвал планы в случае победы его партии на выборах
Суматранский носорог
Последний в Малайзии суматранский носорог умер от рака
Радиатор отопления в квартире
Тепло подали почти во все отключенные из-за аварии дома в Новосибирске
Режиссер Эмир Кустурица
Путин поздравил Кустурицу с днем рождения
В Самаре горящий BMW потушили с помощью ассенизаторской машины
В Самаре горящий BMW потушили с помощью ассенизаторской машины
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Лобода снялась в клипе Линдеманна в образе рабочей
Лобода снялась в клипе Линдеманна в образе рабочей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния