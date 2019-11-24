Исследование: россияне стали брать больше POS-кредитов

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россияне с ростом потребительского спроса на дорогие товары за январь-сентябрь текущего года взяли в банках 6,65 миллиона POS-кредитов, что на 2,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

POS-кредитование (от английского Point of sale) — разновидность розничного бизнеса банка, которая подразумевает выдачу займов на товары в торговых точках. Как правило, такие кредиты выдаются по большим процентным ставкам, но в тоже время банк принимает решение по ним быстрее.

"За 9 месяцев 2019 года выдано 6,65 миллиона POS-кредитов на 190,7 миллиарда рублей, рост в количественном и денежном выражении на 2,6% и 4,6% по отношению к 9 месяцам 2018 года соответственно. Изменение связано с увеличением потребительского спроса на более дорогие товары, в том числе электронику и предметы роскоши", - сказано в исследовании.

Эксперты отмечают, что по тем же причинам выросла средняя сумма кредита - на 1,3% по отношению к показателю прошлого года, до 28,3 тысячи рублей. Они предполагают, что средняя сумма POS-кредита продолжит рост, поскольку уже по итогам сентября 2019 года она превысила среднюю за 9 месяцев и составила 28,7 тысячи рублей. В результате портфель кредитов в данном сегменте по итогам января-сентября достиг 173,9 миллиарда рублей, увеличившись на 2,9% по сравнению с показателем годом ранее.

Средний срок выдаваемых POS-кредитов практически не меняется и по итогам сентября 2019 года составил 12,8 месяцев. А уровень риска портфеля данного вида кредитов сохраняется на стабильно высоком уровне, при этом на конец сентября доля "плохих" кредитов снизилась до 17,2%.