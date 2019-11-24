Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2019-11-24T04:51+0300
https://ria.ru/20191124/1561522600.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

Составлены правила общения с космонавтами

03:05 24.11.2019 (обновлено: 04:51 24.11.2019)
1447
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Основными принципами ведения связи с экипажем пилотируемого космического аппарата являются: говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту; сохранять громкость передачи информации на постоянном уровне; переговоры должны быть краткими, технически грамотными, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, четкой дикцией, исключением "слов-паразитов" и звуков запинания", - говорится в рекомендациях.
"Во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы", - отмечают составители.
Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи
23 ноября, 19:43
Рогозин не сомневается, что космодром "Восточный" достроят в срок
В то же время в ходе беседы с космонавтами допускается использование слов приветствия и благодарности.
Составленные рекомендации базируются на приказе Минтранса от 2012 года о порядке осуществления радиосвязи в воздушном пространстве России. Они уже внедрены в работу Центра управления полетами. "Опыт их практического использования позволил повысить оперативность и эффективность выполнением экипажем МКС полетных задач, сократить ошибочную деятельность экипажа", - говорится в докладе.
Как отмечают авторы документа, в рамках общения специалисты Центра управления полетами и члены экипажа МКС стараются поддерживать гармоничные и слаженные отношения и соответствующий уровень взаимного доверия и уважения, а также учитывать международный характер программы МКС и участие в ней представителей различных культур.
В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России. Во время полета станции над другими территориями связь осуществляется через американские каналы - их спутники-ретрансляторы.
Вид из космоса
23 ноября, 16:21
Отработавший российский спутник "Космос-2422" сгорел в атмосфере
1141105
Обсудить 2
Хочу стать космонавтомЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
Рекомендуем
Астероид над Землей
"Роскосмос" сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Боевая робототехническая платформа Маркер
Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях
Вид из космоса
Отработавший российский спутник "Космос-2422" сгорел в атмосфере
Украинские гривны
Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Пациент
Житель Бремена умер после того, как его лизнула собственная собака
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Логотип Google
Правозащитники объявили войну Google и Facebook. Для России это хорошо
Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи
Рогозин не сомневается, что космодром "Восточный" достроят в срок
Астероидный пояс в Солнечной системе
Астроном сравнил летящий к Земле астероид и Тунгусский метеорит
Телескоп
Астрономы оценили опасность астероида, приближающегося к Земле
Водитель, задержанный за стрельбу из окна автомобиля в центре Петербурга
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Автомобиль скорой помощи
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния