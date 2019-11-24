МИД Пакистана вызвал посла Норвегии из-за скандала с Кораном

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. МИД Пакистана вызвал посла Норвегии Кьелл-Геннара Эриксена из-за инцидента с публичным осквернением Корана в норвежском городе Кристиансанн членами организации "Остановим исламизацию Норвегии".

Митинг движения прошел на этой неделе. Как сообщает пакистанское издание News International, лидер движения Ларс Торсен попытался сжечь издание Корана, несмотря на предупреждения полиции. Неизвестный мужчина помешал Торсену, началась потасовка и участников драки забрали в полицейский участок.

"Посол Норвегии был сегодня вызван в министерство иностранных дел, чтобы выразить глубокую обеспокоенность правительства и народа Пакистана в связи с осквернением Священного Корана в норвежском городе Кристиансанн", - говорится в заявлении МИД Пакистана, подавляющая часть населения которого - мусульмане.

"Было подчеркнуто, что такие действия ранят чувства 1,3 миллиарда мусульман по всему миру, в том числе проживающих в Пакистане. Более того, подобные действия не могут быть оправданы правом на свободу выражения мыслей", - отмечается в заявлении МИД.

Эриксен прокомментировал инцидент в своем Twitter.