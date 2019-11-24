В Самаре горящий BMW потушили с помощью ассенизаторской машины

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Самаре загоревшийся премиальный кроссовер BMW X6 потушили с помощью ассенизаторского автомобиля, об этом сообщила ГТРК "Самара".
Инцидент произошел 23 ноября. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как дымящийся автомобиль поливают содержимым цистерны ассенизатора.
При этом для борьбы с возгоранием владелец BMW открывает капот машины, откуда вырывается пламя, после чего моторный отсек автомобиля обильно заливается нечистотами.
В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание удалось потушить.
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