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РИА Новости

Парламент Боливии принял закон, запрещающий участие Моралеса в выборах

02:54 24.11.2019 (обновлено: 07:28 24.11.2019)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoСторонники бывшего президента Эво Моралеса в Эль-Альто, Боливия
Сторонники бывшего президента Эво Моралеса в Эль-Альто, Боливия
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Нижняя палата парламента Боливии приняла в субботу закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает баллотироваться Эво Моралесу, аннулирует его октябрьскую победу и устанавливает крайний срок для избрания членов Высшего избирательного суда, документ передан на подпись временному президенту Жанин Аньес.
Ранее в субботу сенат Боливии также принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября.

"Кворум палаты депутатов принял проект закона "Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов", - говорится в сообщении палаты депутатов в Twitter.

В разъяснении к законопроекту, опубликованном сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента страны Эво Моралеса.
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Документ признает незаконными всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства Высшего избирательного суда (исполняет функции ЦИК). На подготовку к избранию нового суда закон отводит максимум 20 дней с момента утверждения.

Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.
МИД России ранее заявил, что вопрос о нелегитимности временных боливийских властей сохраняется.
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Обсудить 11
Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Популярные комментарии
Что и следовало доказать. Моралес был НЕ демократичен, США его свергло. А теперь пришли к власти утрадемократы - вводят запреты на участие в выборах. И ясно - почему. Боятся, что он победить может. Лишнее доказательство того, что к власти пришла кучка майданных скакунов, а народ как всегда и не спросили
24 ноября, 03:15
НСНаталья Светлова
1700002
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