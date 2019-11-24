Парламент Боливии принял закон, запрещающий участие Моралеса в выборах

МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Нижняя палата парламента Нижняя палата парламента Боливии приняла в субботу закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает баллотироваться Эво Моралесу , аннулирует его октябрьскую победу и устанавливает крайний срок для избрания членов Высшего избирательного суда, документ передан на подпись временному президенту Жанин Аньес

Ранее в субботу сенат Боливии также принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября.

"Кворум палаты депутатов принял проект закона "Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов", - говорится в сообщении палаты депутатов в Twitter.

В разъяснении к законопроекту, опубликованном сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента страны Эво Моралеса.

Документ признает незаконными всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства Высшего избирательного суда (исполняет функции ЦИК). На подготовку к избранию нового суда закон отводит максимум 20 дней с момента утверждения.

Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.

Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.