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РИА Новости

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

01:45 24.11.2019 (обновлено: 08:58 24.11.2019)
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© Телеканал "Громадське"Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
© Телеканал "Громадське"
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп. На данный факт в своем Facebook обратил внимание украинский волонтер Роман Доник.
В форме с соответствующим шевроном глава государства явился на встречу с моряками в военной гавани в Очакове, куда доставили украинские катера, возвращенные Россией.
По словам Доника, шеврон 72-й бригады ВСУ Зеленскому ранее подарили в ходе его поездки в Луганскую область. Волонтер напомнил, как экс-президента Петра Порошенко освистывали за ношение тактической кобуры, после чего тот сделал "работу над ошибками" и больше не играл "крутого воина".
"То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее", - заметил волонтер.
На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп и надпись "Украина или смерть", которая являлась девизом воинского формирования УНР "Черные запорожцы".
В декабре прошлого года бывший президент страны Петр Порошенко опубликовал в Facebook "патриотическое" фото, на котором он стоит перед строем бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На форме одного из них отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" — череп со скрещенными костями.
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Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Задержанные корабли были переданы Украине 18 ноября.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВоенно-морские силы УкраиныПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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а кто сомневался-то? Кого могли выбрать президентом на Украине? Только нациста
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