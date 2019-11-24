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РИА Новости

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

01:17 24.11.2019 (обновлено: 04:53 24.11.2019)
29944
© Фото : страница Илорна Маска в TwitterПрезентация автомобиля Tesla Cybertruck
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
© Фото : страница Илорна Маска в Twitter
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила в ночь на пятницу свое новое изделие — пикап Cybertruck. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года. Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 долларов, модель с запасом хода 300 миль - за 49 990 долларов и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами - от 69 990 долларов.
"На данный момент уже 146 тысяч заказов, 42% выбрали с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% с одним. Без какой-либо рекламы и платного продвижения", - написал Маск в Twitter.
Наиболее популярным комментарием к записи стало замечание о том, что "мемы – лучшая форма бесплатной рекламы".
Во время презентации автомобиля Маск заявил, что новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Однако ударопрочное стекло машины разбили во время демонстрации прямо на сцене, Маск на это заметил, что стальной шарик, с помощью которого это было сделано, отлетел в сторону и в салон не попал.
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