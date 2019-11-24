Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Основатель Tesla Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.

Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила в ночь на пятницу свое новое изделие — пикап Cybertruck. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года. Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 долларов, модель с запасом хода 300 миль - за 49 990 долларов и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами - от 69 990 долларов.

"На данный момент уже 146 тысяч заказов, 42% выбрали с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% с одним. Без какой-либо рекламы и платного продвижения", - написал Маск в Twitter.

Наиболее популярным комментарием к записи стало замечание о том, что "мемы – лучшая форма бесплатной рекламы".