Аньес отвергла проект о защите Моралеса от уголовного преследования

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. И.о. президента Боливии Жанин Аньес отвергла предложенный депутатами законопроект, предполагавший защиту экс-президента страны И.о. президента Боливии Жанин Аньес отвергла предложенный депутатами законопроект, предполагавший защиту экс-президента страны Эво Моралеса от уголовного преследования, сообщает издание Deber

Ранее партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования. В пятницу глава МВД Боливии Артуро Мурильо подал в прокуратуру ходатайство о возбуждении в отношении Моралеса уголовного дела о подстрекательстве к мятежу и терроризму. Сам Моралес получил убежище в Мексике и был ранее эвакуирован туда самолетом мексиканских ВВС.

"Мое решение ясное и твердое, я не буду принимать этот закон. Мы не можем предоставить защиту тем, кто… преследовал, обманывал и издевался над боливийцами", - заявила Аньес. Она добавила, что правительство уже дало гарантии, что никто не будет подвергаться политическому преследованию, и обвинила MAS в попытках злоупотребить своим парламентских большинством.

Сенат Боливии, в свою очередь, отложил рассмотрение законопроекта. "Рассмотрение законопроекта, предполагавшего предоставление иммунитета Эво Моралесу и Альваро Гарсии, было приостановлено в Сенате", - написал сенатор Оскар Ортис в Twitter.

В субботу сенат Боливии принял законопроект, признающий недействительной победу Моралеса на президентских выборах 20 октября, и определяющий порядок проведения новых выборов президента и конгресса.