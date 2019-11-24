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РИА Новости

Аньес отвергла проект о защите Моралеса от уголовного преследования

01:08 24.11.2019 (обновлено: 04:17 24.11.2019)
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© REUTERS / MARCO BELLOОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии
© REUTERS / MARCO BELLO
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. И.о. президента Боливии Жанин Аньес отвергла предложенный депутатами законопроект, предполагавший защиту экс-президента страны Эво Моралеса от уголовного преследования, сообщает издание Deber.
Ранее партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования. В пятницу глава МВД Боливии Артуро Мурильо подал в прокуратуру ходатайство о возбуждении в отношении Моралеса уголовного дела о подстрекательстве к мятежу и терроризму. Сам Моралес получил убежище в Мексике и был ранее эвакуирован туда самолетом мексиканских ВВС.
"Мое решение ясное и твердое, я не буду принимать этот закон. Мы не можем предоставить защиту тем, кто… преследовал, обманывал и издевался над боливийцами", - заявила Аньес. Она добавила, что правительство уже дало гарантии, что никто не будет подвергаться политическому преследованию, и обвинила MAS в попытках злоупотребить своим парламентских большинством.
Сенат Боливии, в свою очередь, отложил рассмотрение законопроекта. "Рассмотрение законопроекта, предполагавшего предоставление иммунитета Эво Моралесу и Альваро Гарсии, было приостановлено в Сенате", - написал сенатор Оскар Ортис в Twitter.
  В субботу сенат Боливии принял законопроект, признающий недействительной победу Моралеса на президентских выборах 20 октября, и определяющий порядок проведения новых выборов президента и конгресса.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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