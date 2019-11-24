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РИА Новости

В Королеве ликвидировали открытое горение в доме

00:20 24.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в доме в подмосковном Королёве, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 3-этажном жилом доме на улице Первомайская, дом 12. Из дома эвакуировали 40 человек. Пожар был локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров.
"В 00.02 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
В тушении пожара заняты 28 единиц техники, 87 человек, из них от МЧС 55 человек и 16 единиц техники.
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МЧС РФКоролевРоссияПроисшествия
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