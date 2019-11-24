В Королеве ликвидировали открытое горение в доме

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 3-этажном жилом доме на улице Первомайская, дом 12. Из дома эвакуировали 40 человек. Пожар был локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

В тушении пожара заняты 28 единиц техники, 87 человек, из них от МЧС 55 человек и 16 единиц техники.