В Королеве ликвидировали открытое горение в доме

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в доме в подмосковном Королёве, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 3-этажном жилом доме на улице Первомайская, дом 12. Из дома эвакуировали 40 человек. Пожар был локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров.
"В 00.02 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
В тушении пожара заняты 28 единиц техники, 87 человек, из них от МЧС 55 человек и 16 единиц техники.
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