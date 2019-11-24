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РИА Новости

Правозащитники объявили войну Google и Facebook. Для России это хорошо

08:00 24.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Google. Архивное фото
Игорь Ашманов
Игорь Ашманов
Все материалы
"Бизнес-модели компаний Google и Facebook угрожают правам человека", написала в своем отчете на 60 страниц самая известная правозащитная организация Amnesty International.
"Платформы Google и Facebook несут общественную опасность. Бизнес-модели этих компаний, основанные на слежке, вынуждают людей идти на "сделку с дьяволом", в силу которой они могут пользоваться своими правами человека в Сети, лишь подчинившись системе, построенной на нарушении этих прав. В первую очередь они включают беспрецедентное посягательство на неприкосновенность частной жизни, из которого вытекает ряд побочных последствий, представляющих серьезную угрозу для целого ряда других прав, начиная со свободы убеждений и их выражения и заканчивая свободой мысли и правом на недискриминацию".
Логотип Google
15 ноября, 10:08
Расследование в США против Google затронет бизнес Android, сообщили СМИ
В отчете также указывается, что Google и Facebook предоставляют своим пользователям "якобы бесплатный доступ", но вместо этого "требуют от людей передать свои личные данные" (перевод RT).
В конце в отчете даются рекомендации государству и частным компаниям. Если сказать кратко: надо уважать приватность, государство должно защитить граждан, саморегуляция отрасли не работает, частные компании надо принудить к правильному поведению железной рукой.
Удивительно то, что правозащитная организация, всегда вроде бы боровшаяся против государственного влияния на свободу слова, яростно призывает кардинально усилить государственное регулирование интернета, постоянно анализировать алгоритмы и код медийных платформ силами государственных экспертов, проводить аудит их разработки и внутренних политик и тому подобное.
Логотип социальной сети Facebook
12 ноября, 11:39
Министр коммуникаций Шри-Ланки раскритиковал Facebook за цензуру
Почему этот отчет некоммерческой организации стоит обсуждать? Amnesty International всегда была идеологической перчаткой на руке американских спецслужб, элементом "мягкой силы" США, как и Greenpeace, WWF и прочие "правозащитные" и "экологические" организации. Если внезапно эта организация начинает воевать с лидерами IT-отрасли внутри США и прямо нападает на Facebook и Google, то это не потому, что глава организации (представивший отчет) внезапно прозрел, испытал просветление, катарсис, сатори и обратился к добру.
Он что, не читал серию разоблачений Сноудена несколько лет назад? Он не читал серию сливов "Викиликс" про слежку АНБ и ЦРУ за всем миром, утечку Vault 7? Конечно, читал. Они же выступали в защиту Ассанжа из "Викиликс", запертого в посольстве и облыжно обвиненного в нелепых "изнасилованиях шведских проституток без презерватива".
Собственно, они и ссылаются на разоблачения Сноудена от 2013 года на странице 24 своего отчета. Но сейчас конец 2019 года, казалось бы. А где они раньше были?
Глава Facebook Марк Цукерберг
7 ноября, 07:14
СМИ сообщили о давлении Facebook на конкурентов за счет персональных данных
Если Amnesty внезапно вспомнила о слежке и обратила свой праведный гнев на Facebook — значит, это часть политической войны в США, где эта организация — перчатка на руке одной из политических сторон. Вероятно, вызовы Марка Цукерберга в конгресс и сенат на регулярную порку — не работают.
То есть позиция Amnesty — это позиция истеблишмента США (того, который борется с Трампом, скорее всего).
Что тут можно сказать по существу.
Да, FB, Instagram, Whatsapp, YouTube, конечно, следят за всем миром. И манипулируют вниманием аудитории, создавая "информационные пузыри" вокруг пользователей. Это было известно и десять лет назад. Кроме того, они занимаются слежкой для нужд государства США: по "Акту о свободе" от 2015 года (бывший "Патриотический акт" от 2001-го), они сдают все данные пользователей спецслужбам США. Это также известно уже больше десяти лет (вспомните утечки Сноудена и "Викиликс", публикации в Guardian и другие).
Хакер
12 сентября, 01:01
В Amnesty International заявили о кибератаке на информационные ресурсы в РФ
Последнее десятилетие это мало кого беспокоило в США. Что же вдруг произошло?
А вот что: в предыдущие два-три года оказалось, что социальное пространство не вполне подконтрольно его создателям американцам — то есть все же в нем присутствует какая-то свобода слова, заявленная как одна из базовых ценностей западного мира. Это крайне неожиданно и неудобно. Особенно потому, что в западных СМИ это давно не так, там провели зачистку, выгнали из профессии журналистов, кто не понял, всем все окончательно объяснили. Теперь центральные СМИ эффективно контролируемы, делают то, что прикажут – продвигают ЛГБТ, глобальное потепление, Грету Тунберг, прием мигрантов в Европу, химические "атаки" в Сирии, Русских хакеров™, Хиллари Клинтон, протесты в Гонконге, травлю Харви Вайнштейна и вообще все, что нужно для актуальной политической повестки.
Но неконтролируемая свобода слова в соцсетях — в том числе свобода слова для идеологических оппонентов (русских, Трампа, турков, северокорейцев, венесуэльцев — неважно) и просто масс несогласных — больше не устраивает западный мир и его флагман США. На фоне быстрой деградации "мягкой силы" и развала идеологии либерализма на Западе начинает энергично вводиться довольно жесткая цензура для защиты построенной непосильным трудом идеологической машины.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
11 ноября, 17:30
В СФ предложили обсудить идею обязать зарубежные соцсети создавать юрлица
Но прямо называть цензуру цензурой нельзя, это вековое табу, поэтому, как обычно, используются другие слова, эвфемизмы. Прежде всего это тема fake news, которые якобы очень засоряют эфир, и которая сама по себе — фальшивка. Западные СМИ сами являются главными производителями фальшивок, вбросы и вранье встроены в их метаболизм. А новый термин fake news — ярлык, который используется для клеймения всего, что не укладывается в нужную идеологическую модель. Именно под предлогом борьбы с fake news, Русскими хакерами™ на Западе вводится цензура и открытое ручное управление медийным полем.
Большие медийные компании, интернет-гиганты вообще-то не являются идеологическими врагами США, они — свои, довольно лояльны к правительству США и являются носителями и доставщиками идеологии либерализма по миру. Их топ-менеджеры входят во все правительственные структуры США, занимающиеся безопасностью, у них огромное количество контрактов и совместных стартапов с Пентагоном, ЦРУ и АНБ, они ежесекундно отдают терабайты данных пользователей разведке и участвуют в информационных атаках за пределами США. Они — стратегическое оружие США, они оперируют в медийном пространстве планеты единодушно, без когнитивных разрывов — против Китая, России, Ирана, Сирии, Йемена, Саудовской Аравии, Турции, КНДР, Венесуэлы и тому подобных.
Но в самих США — раскол, страна разделилась. Неожиданная "цифровая" победа Трампа в 2016-м (против всех прогнозов и опросов в офлайне) и возможность ее повторения через год ожесточает борьбу. Идет война за "цифру" как самый мощный инструмент политического влияния. Стороны сцепились и катаются по полу, стараясь первыми дотянуться до этого пистолета.
Российский сенатор Андрей Климов
21 ноября, 09:43
В СФ ответили на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы
Поводами для давления на условных "цукербринов" были "вмешательство русских в выборы" и fake news. Теперь найден новый предлог (новое buzz word) для атаки на FB и Google с целью сделать их совсем ручными. Это "манипуляция информацией" и "нарушение приватности" — какой сюрприз.
Медийные игроки все понимают и пытаются успеть выслужиться. Они только что сами, самостоятельно (на прошлой неделе) принесли веревку и намылили ее: сами создали интерфейсы для спецслужб, позволяющие тем своими силами удалять "фальшивые сообщения о выборах", то есть дали спецслужбистам США автоматизированные рабочие места для прямого, непосредственного удаления контента в FB, Twitter и так далее — без суда, по своему усмотрению. И со снятием ответственности с медийных платформ за контроль над контентом.
Но, видимо, структура момента такова, что нужно бежать еще быстрее, времени мало, давление на цифровых гигантов все время усиливается. Поэтому попросили подключиться и "правозащитников", вспомнили внезапно про права пользователей.
Страница социальной сети Фейсбук
8 ноября, 04:45
Facebook запустила программы защиты от вмешательства в выборы-2020 в США
Все буквы и даже некоторые слова в отчете Amnesty International — в общем-то правильные. Как вообще правильны общие слова обо всем хорошем. Их можно читать, учитывать и даже частично использовать — но с осторожностью, чтобы не запачкаться о соседствующие с ними ложь и лицемерие. И надо помнить, что обращены они не к нам, это домашняя разборка.
Какие тут уроки для нас? Действительно, накопление и использование данных о пользователях в социальных сетях, поисковиках, мессенджерах, со смартфонов и с камер на улицах происходит пока в серой правовой зоне. Это мы и так знали, впрочем.
Более того, у нас ситуация сложнее, чем в США, так как почти половина всех аккаунтов пользователей у нас — не в отечественных интернет-сервисах, а в американских. Это дополнительный риск слежки и манипуляции со стороны противника, потому что США и его медийные гиганты для нас — прямой идеологический враг.
Граждане не могут себя защитить сами от слежки, манипуляции, нарушения приватности. У них недостаточно понимания, осознания проблемы и средств защиты. А коммерческие компании не имеют никакой мотивации сами себя ограничивать, тут Amnesty International совершенно права. Это должно делать государство. В программе "Цифровая экономика" неспроста заложено создание в 2020-м законов о больших данных, об общедоступных данных пользователей и тому подобное.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
24 октября, 17:40Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Россия и страны Африки призвали ООН принять меры по регулированию соцсетей
Нам, поскольку мы не США, нужно заботиться также об ограничении влияния и слежки заграничных медийных платформ, привести их к общему юридическому знаменателю Российской Федерации.
Конечно, нужно ожидать, что здесь наши и западные правозащитники будут парадоксально против: потому что Facebook — это у кого надо Facebook. С их точки зрения, в США он должен быть ограничен (ну раз так велит правительство США), в России — нет. Собственно, мы это видим уже сейчас: недавние законопроекты об интернете в России, зачастую буквально повторяющие некоторые очень правильные и гневные филиппики той же Amnesty, уже вызывают шторм возмущения нашей прогрессивной общественности. Что позволено Юпитеру — быку нельзя.
А нам нужны свои законы о данных пользователей и обязанностях медийных платформ, не искаженные политическими нуждами сцепившихся в США политических годзилл.
Можно ожидать, что идеологическое противостояние в США продолжится, достигнет пика на выборах в 2020-м, но и потом никуда не денется. Там раскол примерно пополам, сквозь всю страну. Если же они, паче чаяния, сумеют договориться между собой по идеологии и стратегии развития США, а потом полностью привести к покорности Facebook и Google, ввести внешнее ручное управление контентом и алгоритмами соцсетей, как предлагается в отчете Amnesty International, то для нас это будет только хуже.
Пусть лучше они еще подерутся там у себя года два-три, нам больше-то и не надо.
Страница Google.com на экране
12 ноября, 01:07
Google в рамках секретного проекта собирает данные американцев, пишут СМИ
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ИнстаграмХиллари КлинтонGoogleWikiLeaksМарк ЦукербергAmnesty InternationalСШАFacebook, Inc.АвторыМнение - АвторыОбщество
Популярные комментарии
Гугл и фейсбук я бы сказал компании которые работают на америку склоняя граждан других стран на противоправные действия в отношении неугодных им правительств путём ложной информации.
24 ноября, 12:09
sstry1967
4748403
Все айти кампании Сша... добровольно сотрудничают со спец.службами Сша... а в СМИ изображают сопротивление .. имитируют его... Их беспокоит то что Россия Китай Индия .. и т.д. могут использовать их же интернет ресурсы в своих целях.. и сколько рассказывали про яко бы гениальность и просчитывание Сша на десятки лет вперёд ... по факту они и на 10 лет и на 5 не могут просчитать ситуацию и в один прекрасный момент они поняли что не могут управлять не только интернетом что в принципе невозможно но и собственными интернет ресурсами.. и сейчас с визгом про свободу слова и демократию вводят цензуру и репрессии против всех несогласных что в век интернета невозможно...
24 ноября, 14:27
Вестник С Полей
4217403
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