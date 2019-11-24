Cirque du Soleil привез в Москву свое первое ледовое шоу

Мировая премьера шоу состоялась в 2017 году в Монреале. Его показали более 550 раз в Канаде и США. Артистам и сотрудникам приходится в среднем каждую неделю переезжать в новый город. В российскую столицу спектакль приехал из Северной Америки.

"Мы до сих пор создаем вместе что-то новое, хотя шоу почти два года путешествует по всему миру. У нас регулярно проходят мастер-классы с артистами, чтобы мотивировать их на творчество", — рассказал артистический директор постановки Роб Тэннион.