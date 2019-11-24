Cirque du Soleil привез в Москву свое первое ледовое шоу

Мировая премьера шоу состоялась в 2017 году в Монреале. Его показали более 550 раз в Канаде и США. Артистам и сотрудникам приходится в среднем каждую неделю переезжать в новый город. В российскую столицу спектакль приехал из Северной Америки.
"Мы до сих пор создаем вместе что-то новое, хотя шоу почти два года путешествует по всему миру. У нас регулярно проходят мастер-классы с артистами, чтобы мотивировать их на творчество", — рассказал артистический директор постановки Роб Тэннион.
Мировая премьера шоу состоялась в 2017 году в Монреале. Его показали более 550 раз в Канаде и США. Артистам и сотрудникам приходится в среднем каждую неделю переезжать в новый город. В российскую столицу спектакль приехал из Северной Америки.
"Мы до сих пор создаем вместе что-то новое, хотя шоу почти два года путешествует по всему миру. У нас регулярно проходят мастер-классы с артистами, чтобы мотивировать их на творчество", — рассказал артистический директор постановки Роб Тэннион.
Действие начинается с того, что главная героиня — юная Кристал — сбегает от семьи и друзей, которые ее не понимают. Она приходит к замерзшему пруду, проваливается под лед и оказывается в мире собственных фантазий. "Эта история — о том, как найти себя, обрести свой голос. Поэтому, наверное, каждый из нас найдет что-то общее с Кристал", — отметила одна из исполнительниц главной роли Даника Пламондон.
Действие начинается с того, что главная героиня — юная Кристал — сбегает от семьи и друзей, которые ее не понимают. Она приходит к замерзшему пруду, проваливается под лед и оказывается в мире собственных фантазий. "Эта история — о том, как найти себя, обрести свой голос. Поэтому, наверное, каждый из нас найдет что-то общее с Кристал", — отметила одна из исполнительниц главной роли Даника Пламондон.
"Эта постановка неоднородная в плане эмоций, цветов, настроения. Ее нельзя назвать ни лиричной, ни драйвовой. В ней — всего понемножку. Она где-то грустная, где-то веселая, где-то заставляет задуматься", — отметила пресс-секретарь шоу Дженни Малле. Нужную атмосферу помогает создать музыка. По тональности она варьируется от оркестровых аранжировок до клезмера, фолка и роковых мелодий.
"Эта постановка неоднородная в плане эмоций, цветов, настроения. Ее нельзя назвать ни лиричной, ни драйвовой. В ней — всего понемножку. Она где-то грустная, где-то веселая, где-то заставляет задуматься", — отметила пресс-секретарь шоу Дженни Малле. Нужную атмосферу помогает создать музыка. По тональности она варьируется от оркестровых аранжировок до клезмера, фолка и роковых мелодий.
По словам Дженни Малле, в костюмы артистов вмонтированы специальные датчики-лампочки. Их "видят" камеры, расположенные на технической решетке над сценой. Датчики постоянно подают сигнал о местоположении каждого участника спектакля. Таким образом, за ними следят световые приборы, и видеопроекции синхронизируются с движениями всех артистов.
По словам Дженни Малле, в костюмы артистов вмонтированы специальные датчики-лампочки. Их "видят" камеры, расположенные на технической решетке над сценой. Датчики постоянно подают сигнал о местоположении каждого участника спектакля. Таким образом, за ними следят световые приборы, и видеопроекции синхронизируются с движениями всех артистов.
Красивый и опасный номер шоу — "раскачивающаяся трапеция". Выступает воздушная гимнастка Даника Пламондон — исполнительница роли Кристал. В воздухе она совершает сложные трюки, будучи при этом в коньках.
Красивый и опасный номер шоу — "раскачивающаяся трапеция". Выступает воздушная гимнастка Даника Пламондон — исполнительница роли Кристал. В воздухе она совершает сложные трюки, будучи при этом в коньках.
"Этот номер создан специально для CRYSTAL. Он построен на миксе двух спортивных дисциплин: агрессив-роллер и роллер-блейдинг. Его исполняют экстремальные фигуристы и конькобежцы", — пояснила Дженни Малле.
"Этот номер создан специально для CRYSTAL. Он построен на миксе двух спортивных дисциплин: агрессив-роллер и роллер-блейдинг. Его исполняют экстремальные фигуристы и конькобежцы", — пояснила Дженни Малле.
Фигурист Дмитрий Семыкин — один из четырех русских участников шоу. Спортивную карьеру начинал в одиночном катании, затем стал выступать в парном. В Советском Союзе со своей партнершей входил в десятку лучших дуэтов. Уйдя из спорта, работал в российском цирке на льду. В труппе CRYSTAL Дмитрий — с самого создания спектакля.
"В шоу я играю разных персонажей: тень, преследующую Кристал, бизнесмена из ее фантазий, партнера героини в вальсе", — рассказал он.
Фигурист Дмитрий Семыкин — один из четырех русских участников шоу. Спортивную карьеру начинал в одиночном катании, затем стал выступать в парном. В Советском Союзе со своей партнершей входил в десятку лучших дуэтов. Уйдя из спорта, работал в российском цирке на льду. В труппе CRYSTAL Дмитрий — с самого создания спектакля.
"В шоу я играю разных персонажей: тень, преследующую Кристал, бизнесмена из ее фантазий, партнера героини в вальсе", — рассказал он.
"Создание шоу было непростым делом. Это был настоящий эксперимент. Пришлось придумать многое, чего не существовало прежде. Например, нескользящую спецобувь для акробатов", — добавляет Роб Тэннион.
"Создание шоу было непростым делом. Это был настоящий эксперимент. Пришлось придумать многое, чего не существовало прежде. Например, нескользящую спецобувь для акробатов", — добавляет Роб Тэннион.
Все артисты — и акробаты, и фигуристы, и конькобежцы — в ходе шоу меняют по три-четыре образа. Чтобы они могли быстро переодеться, не снимая коньков, все костюмы снабжены молниями, идущими по шаговому шву. Кстати, одежда, обувь, парики и головные уборы делаются вручную, по индивидуальным меркам каждого исполнителя. Мастерские расположены в штаб-квартире компании в Монреале.
Все артисты — и акробаты, и фигуристы, и конькобежцы — в ходе шоу меняют по три-четыре образа. Чтобы они могли быстро переодеться, не снимая коньков, все костюмы снабжены молниями, идущими по шаговому шву. Кстати, одежда, обувь, парики и головные уборы делаются вручную, по индивидуальным меркам каждого исполнителя. Мастерские расположены в штаб-квартире компании в Монреале.
Лед для спектакля во Дворце спорта "Лужники" залили сами дюсолеевцы. Они привезли в Россию и все необходимое оборудование, занявшее 21 трейлер.
В гастрольной команде 100 человек, 43 — артисты: 19 фигуристов, 20 акробатов, три музыканта и клоун. В интернациональной труппе — представители Франции, Канады, США, Израиля, Монголии и четыре россиянина.
Лед для спектакля во Дворце спорта "Лужники" залили сами дюсолеевцы. Они привезли в Россию и все необходимое оборудование, занявшее 21 трейлер.
В гастрольной команде 100 человек, 43 — артисты: 19 фигуристов, 20 акробатов, три музыканта и клоун. В интернациональной труппе — представители Франции, Канады, США, Израиля, Монголии и четыре россиянина.
К каждому спектаклю Cirque du Soleil всегда пишется оригинальная музыка. Но постановщики CRYSTAL решили и тут поэкспериментировать: помимо мелодий, созданных специально для спектакля, звучат четыре кавер-версии популярных композиций Бейонсе, Нины Симон, Сиа и группы U2.
К каждому спектаклю Cirque du Soleil всегда пишется оригинальная музыка. Но постановщики CRYSTAL решили и тут поэкспериментировать: помимо мелодий, созданных специально для спектакля, звучат четыре кавер-версии популярных композиций Бейонсе, Нины Симон, Сиа и группы U2.
"Чтобы не устать от одной и той же работы, мы сами добавляем в программу новые элементы, стараемся усилить шоу. Это дает артистам мотивацию, новые эмоции. Поэтому и спектакль с каждым разом становится все мощнее и интереснее", — говорит фигурист Дмитрий Семыкин.
"Чтобы не устать от одной и той же работы, мы сами добавляем в программу новые элементы, стараемся усилить шоу. Это дает артистам мотивацию, новые эмоции. Поэтому и спектакль с каждым разом становится все мощнее и интереснее", — говорит фигурист Дмитрий Семыкин.
Основной элемент сценографии — стена-задник, сделанная из стали и пластика. Ее вес около десяти тонн. Во время шоу на нее, как и на лед, проецируются видеоизображения. В какой-то момент стена превращается в комнату главной героини Кристал, становится бизнес-центром, городским парком. "Это многофункциональная конструкция. Обратная сторона опутана многочисленными проводами, там находятся рабочие места технического персонала", — пояснила Дженни Малле.
Основной элемент сценографии — стена-задник, сделанная из стали и пластика. Ее вес около десяти тонн. Во время шоу на нее, как и на лед, проецируются видеоизображения. В какой-то момент стена превращается в комнату главной героини Кристал, становится бизнес-центром, городским парком. "Это многофункциональная конструкция. Обратная сторона опутана многочисленными проводами, там находятся рабочие места технического персонала", — пояснила Дженни Малле.
Режиссеры шоу — Себастьян Солдевилья и Шена Кэролл. Себастьян ставил первую часть церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а Шена была хореографом специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий "Оскар" в 2012 году.
Режиссеры шоу — Себастьян Солдевилья и Шена Кэролл. Себастьян ставил первую часть церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а Шена была хореографом специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий "Оскар" в 2012 году.
Во время российского тура шоу CRYSTAL покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани и Екатеринбурге.
Во время российского тура шоу CRYSTAL покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани и Екатеринбурге.