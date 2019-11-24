В городе Нягани участковый вытащил из горящего дома пять человек

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Во время планового обхода территории участковый уполномоченный ОМВД России по городу Нягани лейтенант полиции Владимир Александров заметил густой дым над одним из строений и бросился на помощь людям, сообщает пресс-служба МВД России.

Прикрываясь бушлатом, участковый вынес из пламени хозяйку дома, которая пыталась спасти из огня документы на переселение из ветхого жилья. Достать сертификат переселенца из горящего шкафа ей удалось, а вот выйти на воздух уже не хватило сил.