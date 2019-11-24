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РИА Новости

Почему "русский рэп" популярен за пределами России

08:00 24.11.2019 (обновлено: 14:04 24.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗрители на концерте рэп-исполнителя
Зрители на концерте рэп-исполнителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В школах, университетах и официальных учреждениях на постсоветском пространстве русский язык звучит не так часто, как прежде. Но есть сфера, где победоносное шествие "великого и могучего" очевидно. В Баку, Ташкенте и Алма-Ате современную российскую культуру несут в массы рэперы. Почему популярность хип-хопа на русском растет — разбиралось РИА Новости.

Король попсы или хип-хопа

В феврале российский рэпер Баста даст концерт в Узбекистане. Несмотря на то что зима еще не наступила, билеты на шоу популярного хип-хоп-исполнителя давно в продаже. По местным меркам билеты до́роги, но это не смущает поклонников.
"Билеты в фан-зоне возле сцены стоят от шестисот тысяч сумов до миллиона (от четырех до семи тысяч рублей. — Прим. ред.). Цена самых дешевых — сто тысяч сумов (около тысячи рублей), но пока их нет в продаже. Билеты очень быстро раскупают. Даже на Филиппа Киркорова так активно не идут", — рассказала РИА Новости Мадина, распространитель билетов в Ташкенте.
"Русский рэп популярен в Ташкенте, поэтому гастроли Басты для нас большое событие. С его песен началось мое увлечение хип-хопом, а мой племянник стал углубленно изучать русский язык, интересоваться русской культурой", — говорит РИА Новости поклонница Басты в Узбекистане Хилола Назаркулова.
CC BY-SA 4.0 / Mysportedit / Спортивно-развлекательный комплекс "Хумо Арена", где пройдет концерт Басты
Спортивно-развлекательный комплекс Хумо Арена
CC BY-SA 4.0 / Mysportedit /
Спортивно-развлекательный комплекс "Хумо Арена", где пройдет концерт Басты
Собирается на концерт Басты в Узбекистане и Артем Зацепин. Хип-хопом он увлекается со школы и даже сам попробовал писать и читать рэп. Поступив в один из ташкентских колледжей, он записал с другом диск.
"Рэп как субкультура развивается в Узбекистане в основном на русском языке. Есть исполнители рэпа и на узбекском, но это скорее эстрада. Рэперы, которые пишут не для телевизора, в основном русскоязычные. Причем ориентируемся мы не столько на Запад, сколько на российский рэп", — говорит Артем.

Русский рэп с национальным колоритом

Хип-хоп на русском популярен и в Азербайджане. И хотя концерты рэперов из соседней страны не редкость для Баку, предстоящий в декабре концерт дуэта HammAli & Navai ждут там с особым трепетом.
Участники коллектива Александр Алиев и Наваи Бакиров, чьи песни входят в топ в России, родом из Азербайджана. Все песни они исполняют на русском языке. Но, по мнению редактора портала о хип-хопе The Flow Николая Редькина, в творчестве HammAli & Navai, как и других русскоязычных рэперов из СНГ, присутствует своя стилистика.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai)
Российско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai)
"Например, у популярных в России казахстанских рэперов есть узнаваемая восточная манера читки. Так, у Скриптонита есть строчка: "Обладая здесь двумя жузами, можно оказаться дома". То есть казахское слово "жуз" звучит в русском тексте, что тоже придает рэперу особый стиль. Это круто, так как делает рэп на русском колоритным и разнообразным", — поясняет РИА Новости музыкальный редактор.
Редькин убежден, что рэп в странах СНГ звучит на русском языке еще и потому, что это важный инструмент для развития в отрасли.
"Чтобы выйти на новую аудиторию и новые рынки, рэперам из Центральной Азии или с Кавказа надо знать как минимум русский. Рэп на национальном языке — это хорошо, но он ограничивает исполнителя. Центр притяжения для рэп-индустрии СНГ — это все же Россия", — убежден журналист.
Участник азербайджанской русскоязычной рэп-группы "Каспийский груз" Тимур Одилбеков, выступающий под псевдонимом Брутто, согласен с тем, что рэп на своем, родном и знакомом языке — как бы он ни был сладкозвучен — востребован только внутри страны. За границами бывшей советской республики приходится переходить на русский.
© Фото : Public domainУчастники группы "Каспийский груз"
Участники группы Каспийский груз
© Фото : Public domain
Участники группы "Каспийский груз"
"На Кавказе популярна своя национальная музыка. Местный фольклор понятен и востребован. Рэп — это все же творчество со смыслом, где тест песен важнее музыки. Небольшой процент граждан будет слушать рэп на азербайджанском языке. Те, кто пишет рэп, делают это на русском", — говорит в беседе с РИА Новости Брутто (Тимур Одилбеков).
Музыкант из Ташкента Радмир Гафуров увлекается смежным с рэпом жанром — регги. В прошлом году он со своим творческим коллективом "Ямайцы" принимал участие в конкурсе "Песня" на телеканале ТНТ. Музыканты прошли несколько туров.
"Регги — это современная музыка, сформировавшаяся на Ямайке. Мы поем про добро, дружбу, любовь. Когда мы участвовали в "Песне", российская аудитория встречала нас на ура. Все наши песни — на русском языке. На узбекском мы едва ли будем востребованы. Скоро отправляемся в тур по СНГ. И, конечно, ориентируемся на русскоязычную аудиторию", — говорит Радмир в беседе с РИА Новости.
Главный редактор журнала Esquire Kazakhstan Артем Крылов в беседе с РИА Новости объясняет ориентацию рэп-исполнителей из Центральной Азии на Россию и русский язык еще и тем, что это возможность расширить аудиторию.
"Рэп на национальном языке вряд ли будет широко продаваться и принесет значимую прибыль. Если музыкант хочет выйти на новые рынки, без русского не пробиться", — говорит Артем.
Крылов обращает внимание и на схожесть тематик, которые поднимают в своих песнях рэперы из Казахстана и России.
"Например, в песнях казахстанского рэпера Масло Черного Тмина (творческий псевдоним. — Прим. ред.) звучат темы, актуальные в панельных районах, пацанские дела, социалка. Российский рэпер Хаски поднимает те же проблемы. Постсоветская действительность везде имеет общие черты, поэтому в России рэперов из стран СНГ легко понимают", — отмечает главный редактор Esquire Kazakhstan.
Кадр из клипа рэпера Хаски "Пуля — дура"
Кадр из клипа рэпера Хаски Пуля-дура
Кадр из клипа рэпера Хаски "Пуля — дура"

Рэп как мягкая сила России

Несмотря на растущую популярность российского рэпа, внутри страны однозначное отношение к исполнителям этого жанра пока не сформировалось. Кто-то полагает, что рэп "подрывает устои", так как в песнях исполнители говорят о сексе и криминале. В прошлом году в Краснодаре чиновники даже отменили концерт Хаски, так и не дав внятного ответа, чем не угодил исполнитель.
Другие, наоборот, считают рэперов передовой молодежью. Тем не менее и критики, и сторонники признают, что сейчас это главный жанр в стране.
"Русский рэп давно стал самостоятельной субкультурой. Есть танцевальный формат, есть поэтический. Появился "умный рэп", в котором авторы поднимают политические или социальные проблемы. На хип-хоп стали обращать внимание политики, что подтверждает — он стал большим жанром", — отмечает политолог Олег Шакиров, который тоже увлекается этим видом исполнительства.
Исследователь обращает внимание, что по своей сути рэп всегда провокационен. Поэтому политикам и общественным деятелям не только в России выгодно с ним бороться.
"Американские конгрессмены не раз критиковали рэперов, чтобы заработать политический капитал. Есть и другой подход, когда Госдепартамент США целенаправленно возит рэперов в рамках культурных программ по странам мира для популяризации американской культуры и английского языка", — объясняет эксперт.
Шакиров полагает, что прошлогодняя отмена концертов в России может быть связана не столько с политической борьбой, сколько с элементарным непониманием этого жанра и попытками чиновников на местах выслужиться перед начальством.
Между тем эксперт считает, что на постсоветском пространстве рэп на русском воспринимается как форма современной российской музыкальной культуры, и уверен, что не стоит этого опасаться.
"Чиновники, сотрудники посольств зачастую полагают, что для продвижения образа страны следует опираться только на классическую русскую культуру. Но на примере рэпа мы видим, что в мире интересны и современные течения. Стоит принять эту реальность и научиться использовать ее в культурной дипломатии", — рассуждает Шакиров.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Специалист по международным отношениям Рафаэль Саттаров полагает, что российский рэп — новая "мягкая сила" России. Вместо того чтобы остерегаться этого современного культурного направления, эксперт призывает использовать рэп как инструмент в формировании образа современной, креативной России.
"Родом я из Узбекистана, русский язык считаю родным. В Ташкенте часто бывал на мероприятиях российского посольства. Но почему-то всегда там звучали только советские композиции или песни про войну. Несомненно, это наследие очень важно. Но молодежь в Центральной Азии и на Кавказе хочет больше знать и о современной России. И русский рэп — это тот самый новый привлекательный образ страны", — полагает эксперт.
Саттаров не раз бывал и на культурных вечерах в посольствах стран ЕС и США в Узбекистане — в отличие от консервативного российского подхода, в дипмиссиях западных стран смелее экспериментируют с программой.
"В представительствах США в странах Центральной Азии часто проходят хип-хоп-концерты. И пусть в страны региона приезжают не самые известные рэперы, но местные жители узнают о разнообразии западного современного искусства. Это формирует позитивный имидж страны. Россия тоже могла бы развернуться в эту сторону. Тем более что у Москвы даже больше преимущества — русский язык для многих граждан СНГ все еще остается основным языком общения", — рассуждает Саттаров.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Зрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Политолог признает, что рэп — относительно новое явление в российской культуре, чем и объясняет все опасения, связанные с этим жанром. При этом напоминает, что в свое время творчество и Владимира Высоцкого, и группы "Кино" Виктора Цоя, и "Аквариума" Бориса Гребенщикова воспринималось как вредное.
"Вряд ли кто-то сегодня будет отрицать, что все эти музыканты — важная часть российской культуры и "мягкой силы" страны. Их творчество любят, через них узнают Россию. Так же с рэпом. Русский хип-хоп популярен и востребован в мире. Да, это в какой-то степени бунт. Но рэперы через свое творчество показывают, что Россия — современное продвинутое государство. Разве это плохо? Надо просто принять и перестать осуждать. "Разная" Россия с объединяющим многих русским языком и рэпом — это круто!" — уверен Саттаров.
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Хаски (Дмитрий Кузнецов)Борис ГребенщиковСНГЕвросоюзГосударственный департамент СШАМоскваРоссияСШААзербайджанПолитика
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