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РИА Новости

Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России

08:00 24.11.2019
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© Фото : Wikipedia/DennissСамолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry
Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry
© Фото : Wikipedia/Denniss
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Сопровождение десятков воздушных объектов, многочасовые полеты и прикрытие радиолокационным "зонтиком" всей Европы — в НАТО решили модернизировать самолеты дальнего обнаружения AWACS. Они стоят на вооружении с конца 1970-х и уже заметно уступают современным российским аналогам. Советские конструкторы одними из первых достигли успехов в этом направлении. О летающих боевых РЛС России и Запада — в материале РИА Новости.

Непассажирский лайнер

На модернизацию воздушного флота AWACS НАТО выделяет около миллиарда евро. Эксплуатацию американских Boeing E3 Sentry AWACS (Airborne Warning & Control System) продлят до 2035-го. Эти машины разработаны на базе авиалайнера Boeing 707 и призваны помогать наземным средствам ПВО.
Комплексы AWACS способны находить и сопровождать воздушные цели всех типов, включая бомбардировщики, низколетящие истребители, высокоскоростные самолеты-перехватчики и крылатые ракеты. Другая важная функция этих самолетов — определение координат целей и наведение на них тактической авиации. Sentry может одновременно взаимодействовать с несколькими десятками союзных истребителей.
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS
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НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
Сейчас в распоряжении НАТО 14 единиц AWACS, базируются они на авиабазе рядом с городом Гайленкирхен в Германии. По предварительной информации, на самолетах заменят двигатели на более мощные и экономичные, обновят авионику, комплекс управления, системы связи и наблюдения. Вместо устаревшей аналоговой аппаратуры поставят цифровые комплексы.
Главный "рабочий инструмент" AWACS — радар, установленный над фюзеляжем самолета на двух четырехметровых штангах и укрытый под девятиметровым тарелкообразным обтекателем. В рабочем режиме антенна вращается с частотой шесть оборотов в минуту. Радар работает в нескольких режимах: с его помощью можно не только засечь и определить параметры полета какой-либо воздушной цели, но также обнаружить объекты на морской поверхности.
© GoogleАвиабаза Гайленкирхен в Германии
Авиабаза Гайленкирхен в Германии
© Google
Авиабаза Гайленкирхен в Германии

Летающие тарелки

Обычно AWACS действует на высоте девять километров. Один борт следит за территорией площадью более трехсот тысяч квадратных километров, три самолета покрывают всю Центральную Европу. Экипаж — четыре человека, однако на борту всегда находятся еще порядка пятнадцати специалистов, которые управляют радиолокационным оборудованием. С дозаправкой в воздухе "летающая тарелка" способна барражировать до восемнадцати часов.
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Первую такую машину ВВС США получили на вооружение в 1979-м. AWACS применялись во всех вооруженных конфликтах с участием американской армии. Так, они оказались очень полезны при вторжении в Ирак в 1991-м. Тогда в небе находились сразу пять американских AWACS и еще несколько бортов НАТО и Саудовской Аравии. Они одновременно "обслуживали" более двухсот пятидесяти боевых самолетов, взяв под контроль воздушное и морское пространство в зоне конфликта, управляли дозаправкой машин в воздухе, обеспечивали проход стратегических бомбардировщиков и выводили в районы нанесения ударов тактическую и палубную авиацию.
Сегодня самолеты AWACS постоянно работают в Афганистане, следят за обстановкой на юго-востоке Украины и в Сирии. Их регулярно поднимают в воздух, чтобы проследить за полетами российских стратегических бомбардировщиков и истребителей.
© AP Photo / Frank AugsteinСамолет Boeing E-3 Sentry AWACS
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS
© AP Photo / Frank Augstein
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS

Северные рубежи

В СССР и России аналогичные воздушные разведчики более известны как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Отечественным конструкторам удалось создать такую машину на несколько лет раньше американских коллег. Первый советский самолет ДЛРО Ту-126, построенный на базе гражданского лайнера Ту-114, вступил в строй в 1965-м.
Необходимость в таких машинах возникла в условиях холодной войны, когда всерьез обсуждалась угроза нападения американцев с северного направления. Этот участок границы СССР из-за географических особенностей и большой протяженности был особенно уязвим для стратегических бомбардировщиков потенциального противника. Быстро покрыть такую огромную территорию наземными радиолокационными станциями было невозможно. Поэтому решили строить мобильный комплекс воздушного базирования.
CC BY-SA 3.0 / amon goeths / Ту-126 на аэродроме Зокняй
Ту-126 на аэродроме Зокняй
CC BY-SA 3.0 / amon goeths /
Ту-126 на аэродроме Зокняй
Конструкторы приступили к работе в 1955-м. Сначала хотели "упаковать" сложное радиолокационное оборудование на стратегический бомбардировщик Ту-95. Однако аппаратуры оказалось слишком много, она попросту не влезла в узкий фюзеляж. К тому же надо было как-то разместить на борту более двадцати человек — пилотов и две смены технических специалистов. Для этого лучше всего подошел новейший на тот момент турбовинтовой "пассажир" Ту-114.
Самолет оснастили радиолокационной станцией "Лиана", обнаруживающей воздушные цели на расстоянии от ста до трехсот пятидесяти километров, а также надводные корабли на дальности в четыреста километров. РЛС могла передавать информацию в командные пункты на удалении до двух тысяч километров. Но перед конструкторами тогда возникла проблема — РЛС надо было закрепить на пилоне и заставить вращаться со скоростью десять оборотов в минуту. Пришлось разработать специальный подшипник диаметром более метра. Позже эту технологию для своих AWACS скопировали американцы.
Самолет Ту-126
Самолет Ту-126
Самолет Ту-126

Быстрая эволюция

Ту-126 был способен преодолевать с дозаправкой порядка десяти тысяч километров и находиться в воздухе почти сутки. При этом, несмотря на продвинутость аппаратуры, самолет оставался очень некомфортным для летчиков. Внутренней отделки как таковой не было — для снижения массы Ту-126 лишили всей шумо-, тепло- и звукоизоляции. Экипаж работал при оглушающем гуле винтов, в холоде и постоянно подвергался излучению радиоаппаратуры.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У "Владимир Иванов"
Кабина самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У Владимир Иванов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Кабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У "Владимир Иванов"
Тем не менее Ту-126 был эффективным и надежным. Самолеты ДЛРО стали неотъемлемой частью ВВС. Сегодня российская армия располагает парком самолетов, построенных на базе транспортников Ил-76. Версия с индексом А-50У отличается расширенными боевыми возможностями и увеличенной дальностью полета. На борту размещено более двадцати тонн современной вычислительной и радиотехнической аппаратуры. Эти самолеты обнаруживают цели на расстоянии до шестисот километров и одновременно сопровождают до ста пятидесяти объектов.
Кроме того, проходит испытания перспективный А-100 "Премьер", разработанный с учетом новых классов целей, в том числе — новейших малозаметных истребителей. В Минобороны отмечали, что возможности А-100 значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в частности самолет ДРЛО Е-3 Sentry ВВС США.
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Росэлектроника"Летающий радар А-100
Летающий радар А-100
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Росэлектроника"
Летающий радар А-100
9523065
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А-50УА-100 "Премьер"А-50Воздушно-космические силы РоссииВВС СШАНАТОBoeing 707РоссияБезопасность
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