Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Сопровождение десятков воздушных объектов, многочасовые полеты и прикрытие радиолокационным "зонтиком" всей Европы — в НАТО решили модернизировать самолеты дальнего обнаружения AWACS. Они стоят на вооружении с конца 1970-х и уже заметно уступают современным российским аналогам. Советские конструкторы одними из первых достигли успехов в этом направлении. О летающих боевых РЛС России и Запада — в материале РИА Новости.
Непассажирский лайнер
На модернизацию воздушного флота AWACS НАТО выделяет около миллиарда евро. Эксплуатацию американских Boeing E3 Sentry AWACS (Airborne Warning & Control System) продлят до 2035-го. Эти машины разработаны на базе авиалайнера Boeing 707 и призваны помогать наземным средствам ПВО.
Комплексы AWACS способны находить и сопровождать воздушные цели всех типов, включая бомбардировщики, низколетящие истребители, высокоскоростные самолеты-перехватчики и крылатые ракеты. Другая важная функция этих самолетов — определение координат целей и наведение на них тактической авиации. Sentry может одновременно взаимодействовать с несколькими десятками союзных истребителей.
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Сейчас в распоряжении НАТО 14 единиц AWACS, базируются они на авиабазе рядом с городом Гайленкирхен в Германии. По предварительной информации, на самолетах заменят двигатели на более мощные и экономичные, обновят авионику, комплекс управления, системы связи и наблюдения. Вместо устаревшей аналоговой аппаратуры поставят цифровые комплексы.
Главный "рабочий инструмент" AWACS — радар, установленный над фюзеляжем самолета на двух четырехметровых штангах и укрытый под девятиметровым тарелкообразным обтекателем. В рабочем режиме антенна вращается с частотой шесть оборотов в минуту. Радар работает в нескольких режимах: с его помощью можно не только засечь и определить параметры полета какой-либо воздушной цели, но также обнаружить объекты на морской поверхности.
Летающие тарелки
Обычно AWACS действует на высоте девять километров. Один борт следит за территорией площадью более трехсот тысяч квадратных километров, три самолета покрывают всю Центральную Европу. Экипаж — четыре человека, однако на борту всегда находятся еще порядка пятнадцати специалистов, которые управляют радиолокационным оборудованием. С дозаправкой в воздухе "летающая тарелка" способна барражировать до восемнадцати часов.
Первую такую машину ВВС США получили на вооружение в 1979-м. AWACS применялись во всех вооруженных конфликтах с участием американской армии. Так, они оказались очень полезны при вторжении в Ирак в 1991-м. Тогда в небе находились сразу пять американских AWACS и еще несколько бортов НАТО и Саудовской Аравии. Они одновременно "обслуживали" более двухсот пятидесяти боевых самолетов, взяв под контроль воздушное и морское пространство в зоне конфликта, управляли дозаправкой машин в воздухе, обеспечивали проход стратегических бомбардировщиков и выводили в районы нанесения ударов тактическую и палубную авиацию.
Сегодня самолеты AWACS постоянно работают в Афганистане, следят за обстановкой на юго-востоке Украины и в Сирии. Их регулярно поднимают в воздух, чтобы проследить за полетами российских стратегических бомбардировщиков и истребителей.
© AP Photo / Frank AugsteinСамолет Boeing E-3 Sentry AWACS
© AP Photo / Frank Augstein
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS
Северные рубежи
В СССР и России аналогичные воздушные разведчики более известны как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Отечественным конструкторам удалось создать такую машину на несколько лет раньше американских коллег. Первый советский самолет ДЛРО Ту-126, построенный на базе гражданского лайнера Ту-114, вступил в строй в 1965-м.
Необходимость в таких машинах возникла в условиях холодной войны, когда всерьез обсуждалась угроза нападения американцев с северного направления. Этот участок границы СССР из-за географических особенностей и большой протяженности был особенно уязвим для стратегических бомбардировщиков потенциального противника. Быстро покрыть такую огромную территорию наземными радиолокационными станциями было невозможно. Поэтому решили строить мобильный комплекс воздушного базирования.
Ту-126 на аэродроме Зокняй
Конструкторы приступили к работе в 1955-м. Сначала хотели "упаковать" сложное радиолокационное оборудование на стратегический бомбардировщик Ту-95. Однако аппаратуры оказалось слишком много, она попросту не влезла в узкий фюзеляж. К тому же надо было как-то разместить на борту более двадцати человек — пилотов и две смены технических специалистов. Для этого лучше всего подошел новейший на тот момент турбовинтовой "пассажир" Ту-114.
Самолет оснастили радиолокационной станцией "Лиана", обнаруживающей воздушные цели на расстоянии от ста до трехсот пятидесяти километров, а также надводные корабли на дальности в четыреста километров. РЛС могла передавать информацию в командные пункты на удалении до двух тысяч километров. Но перед конструкторами тогда возникла проблема — РЛС надо было закрепить на пилоне и заставить вращаться со скоростью десять оборотов в минуту. Пришлось разработать специальный подшипник диаметром более метра. Позже эту технологию для своих AWACS скопировали американцы.
Самолет Ту-126
Самолет Ту-126
Быстрая эволюция
Ту-126 был способен преодолевать с дозаправкой порядка десяти тысяч километров и находиться в воздухе почти сутки. При этом, несмотря на продвинутость аппаратуры, самолет оставался очень некомфортным для летчиков. Внутренней отделки как таковой не было — для снижения массы Ту-126 лишили всей шумо-, тепло- и звукоизоляции. Экипаж работал при оглушающем гуле винтов, в холоде и постоянно подвергался излучению радиоаппаратуры.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У "Владимир Иванов"
Кабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У "Владимир Иванов"
Тем не менее Ту-126 был эффективным и надежным. Самолеты ДЛРО стали неотъемлемой частью ВВС. Сегодня российская армия располагает парком самолетов, построенных на базе транспортников Ил-76. Версия с индексом А-50У отличается расширенными боевыми возможностями и увеличенной дальностью полета. На борту размещено более двадцати тонн современной вычислительной и радиотехнической аппаратуры. Эти самолеты обнаруживают цели на расстоянии до шестисот километров и одновременно сопровождают до ста пятидесяти объектов.
Кроме того, проходит испытания перспективный А-100 "Премьер", разработанный с учетом новых классов целей, в том числе — новейших малозаметных истребителей. В Минобороны отмечали, что возможности А-100 значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в частности самолет ДРЛО Е-3 Sentry ВВС США.
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Росэлектроника"Летающий радар А-100
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Росэлектроника"
Летающий радар А-100