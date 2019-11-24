Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках

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Как это по-русски Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках

Кто такие сватьи, деверь, свояченица? Золовка – злая или весёлая? Какая связь между словами “сноха” и “шнур”; “шурин” и “шить”? Почему в жёны предпочитали брать невесть кого и как невестку защищали от злых духов? Чем зять отличается от примака, и что тянут супруги?