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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2019-11-24T12:00+0300
https://ria.ru/20191124/1561453145.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156145/30/1561453061_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_c39fc7acb18d6faa13503b1a83768c03.jpg
РИА Новости

Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках

12:00 24.11.2019
42
Как это по-русски
Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках
Вчера, 12:00
Кто такие сватьи, деверь, свояченица? Золовка – злая или весёлая? Какая связь между словами “сноха” и “шнур”; “шурин” и “шить”? Почему в жёны предпочитали брать невесть кого и как невестку защищали от злых духов? Чем зять отличается от примака, и что тянут супруги?
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкаст
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