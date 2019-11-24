Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-24T13:09+0300
https://ria.ru/20191124/1561397220.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/101955/84/1019558487_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_c9dc3b8941c821de236df80237ed0d83.jpg
РИА Новости

Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны

13:09 24.11.2019
45230
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкВ вагоне-ресторане поезда
В вагоне-ресторане поезда
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Большинство путешественников, опрошенных туристическим поисковиком, предпочитают брать еду с собой, а не покупать в поезде, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса опросили 1730 пользователей и выяснили, что только 37% из них совершают покупки в вагоне-ресторане или кафе.
Из тех, кто тратит деньги на поход в заведение, четверть покупают основные блюда, 24% приобретают напитки. Холодные закуски берут 15% пассажиров, столько же — выбирают салаты, а 12% туристов предпочитают супы. Меньше всего путешественники любят в поездах гарниры — за них регулярно платят лишь 10% опрошенных.
Большинство респондентов, которые никогда не покупают еду в поезде, берут перекус или обед с собой: так ответили 47% путешественников. 9% сказали, что стараются побольше съесть перед поездкой, чтобы не тратить средства на поход в вагон-ресторан. 22% опрошенных сказали, что им не нравится вкус предлагаемой еды, а 3% игнорируют общепит, считая, что цены там слишком высокие.
15% пассажиров поездов объясняют отказ от еды тем, что не привыкли есть в поезде. Причем некоторые отметили, что в принципе не думают о питании, так как предпочитают в дороге спать.
4% опрошенных затруднились назвать причину, по которой они никогда не едят в железнодорожном путешествии.
Акция Черная пятница
21 ноября, 13:30Туризм
Путешественники рассказали, планируют ли покупать туры в "черную пятницу"
3474145962
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссия
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Московский Кремль
Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Пациент
Житель Бремена умер после того, как его лизнула собственная собака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния