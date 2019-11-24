Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Большинство путешественников, опрошенных туристическим поисковиком, предпочитают брать еду с собой, а не покупать в поезде, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты сервиса опросили 1730 пользователей и выяснили, что только 37% из них совершают покупки в вагоне-ресторане или кафе.

Из тех, кто тратит деньги на поход в заведение, четверть покупают основные блюда, 24% приобретают напитки. Холодные закуски берут 15% пассажиров, столько же — выбирают салаты, а 12% туристов предпочитают супы. Меньше всего путешественники любят в поездах гарниры — за них регулярно платят лишь 10% опрошенных.

Большинство респондентов, которые никогда не покупают еду в поезде, берут перекус или обед с собой: так ответили 47% путешественников. 9% сказали, что стараются побольше съесть перед поездкой, чтобы не тратить средства на поход в вагон-ресторан. 22% опрошенных сказали, что им не нравится вкус предлагаемой еды, а 3% игнорируют общепит, считая, что цены там слишком высокие.

15% пассажиров поездов объясняют отказ от еды тем, что не привыкли есть в поезде. Причем некоторые отметили, что в принципе не думают о питании, так как предпочитают в дороге спать.