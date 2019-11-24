"Пытались опрокинуть лодку с людьми": зачем моржи прибыли на Ямал

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Более тысячи атлантических моржей выбрались на побережье Ямала. До этого на полуострове столь многочисленного лежбища не наблюдалось — здесь насчитывали максимум 200 особей. Объяснить такое поведение животных ученые пока затрудняются. Среди возможных причин называют изменение климата и воздействие человека на природу. Почему моржи перемещаются с места на место и что им грозит — в материале РИА Новости специально ко Дню моржа.

Тиутей

Моржи приплывают к мысу Харасавэй Байдарацкой губы — одного из крупнейших заливов Карского моря — каждый год. "Но обычно их около сотни. Да и задерживаются ненадолго — на неделю или две. А сейчас они тут уже третий месяц", — рассказывает РИА Новости начальник участка Российского центра освоения Арктики Юрий Федин.

И показывает видео, которое сделал в октябре. "Оленеводы попросили меня привезти продукты. По дороге я увидел моржей. Подошел поближе, поснимал", — объясняет он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

От ближайшего населенного пункта до лежбища 42 километра. Местные здесь редко бывают. Оленеводы рассказали, что моржи прибыли еще в августе — порядка тридцати особей.

"На Ямале есть река Тиутей-Яха. Тиутей означает "морж", — продолжает Федин. — Так что моржами тут никого не удивишь. Однако в октябре их было около тысячи". Юрий сообщил об этом специалистам Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, который находится в городе Лабытнанги. Ямальские и московские ученые оперативно выехали на место.

Большая редкость

Заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов тоже участвовал в экспедиции на Харасавэй. "Почему прибыли моржи? Короткого ответа нет, — говорит он РИА Новости. — Весь ХХ век заходы моржей на Ямал были единичные. Двадцать особей на берегу — и то редкость! Максимум — 200. Сейчас же — 1020".

© Фото : из личного архива Юрия Федина Лежбище © Фото : из личного архива Юрия Федина Лежбище

"Мы пометили GPS-датчиками двух моржей, чтобы понять, куда они направятся с Ямала, — сообщил РИА Новости генеральный директор научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов. — К сожалению, датчики вышли из строя через девять дней. Дело в том, что времени на подготовку экспедиции было мало. У нас уже заканчивался сезон на острове Вайгач — туда выезжаем последние семь лет и изучаем моржей. С нами связался Александр, и мы решили объединиться. Как правило, животные проводят на лежбище порядка трех дней. Но, видимо, им здесь так хорошо и сытно, что уходить они не собираются".

Координатор проектов по биоразнообразию Научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Варвара Семенова объяснила в беседе с РИА Новости, что моржи могли прибыть на Ямал с соседних лежбищ, в ста километрах отсюда. Для них это "небольшое расстояние, которое они спокойно преодолевают".

"На лежбище моржи очень уязвимы. Если их что-то встревожит (будь то человек или белый медведь), они тут же уходят в воду. Там им комфортно — они активны, подвижны, могут за себя постоять. А на лежбище прижимаются друг к другу, задние подпирают передних, пинаются, толкаются. В случае опасности возникает паника, давка, животные могут погибнуть", — рассказывает Семенова.

На ямальском лежбище много самок с детенышами. "В Печорском море преобладают самцы. А вот самки, как правило, встречаются на северных лежбищах Новой Земли и на Земле Франца-Иосифа. Почему они вышли на Ямал, пока не понятно", — признается специалист.

© Фото : из личного архива Юрия Федина Моржи на ямальском побережье © Фото : из личного архива Юрия Федина Моржи на ямальском побережье

Исследования

"Лежбище на Ямале известно давно, но подробно его никто не изучал. Мы хотим установить еще десять-пятнадцать датчиков. Также планируем собрать биологический материал, чтобы исследовать генетику, определить степень родства с другими подвидами моржей. Кто их ближайшие родственники? Моржи лаптевские или с Баренцева моря? В общем, вопросов много, — отмечает Андрей Болтунов. — Численность атлантических моржей меняется в зависимости от времени года. Из-за постоянных перемещений вести учет животных довольно сложно. Например, в Печорском море летом от трех до 4,5 тысячи особей. Сколько в Карском, еще предстоит подсчитать". Фоторегистраторы будут фиксировать все изменения на лежбище — в результате ученые поймут, надолго ли прибыли моржи и в каком количестве.

Такие исследования важны, потому что "лежбище влияет на всю экосистему", добавляет Александр Соколов. А это и бентос (организмы, обитающие в грунте), и песцы, питающиеся останками моржей, и белые медведи, которые хоть и редко, но нападают на морских животных. "Если есть изменения в экосистеме, то они отразятся на всех ее компонентах", — подчеркивает ученый.

© Фото : Юрий Лебедев, WWF России Лежбище атлантических моржей на территории Земли Франца-Иосифа © Фото : Юрий Лебедев, WWF России Лежбище атлантических моржей на территории Земли Франца-Иосифа

К исследованиям подключится Всемирный фонд дикой природы — там хотят подробнее изучить перемещения атлантических моржей. Координатор природоохранных проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова объяснила в беседе с РИА Новости, что атлантические моржи — это те, что обитают на западе Арктики. "Условно атлантический подвид делят на группировку южную (на юге Баренцева моря и Печорском) и северную — в районе Земли Франца-Иосифа, на севере Новой Земли. Есть еще тихоокеанский подвид — самый многочисленный и лаптевский — небольшой и слабоизученный, — говорит она. — Всего атлантических моржей в мире около 20 тысяч. Сколько их в России, точно не известно. У нас есть данные только по южной группировке. По северной много пробелов — собираемся переключить внимание на них. Начнем следующим летом. Особый интерес представляют Оранские острова (это своего рода моржовые ясли): там самая неизученная группа атлантических моржей — самки с малышами".

Неагрессивные

Несмотря на внушительные размеры, атлантический морж практически беззащитен. "Он более чувствителен к человеческой деятельности, чем многие другие животные. Моржи остро реагируют на загрязнение воды, пугаются шума самолетов и моторных лодок, — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы. — Из-за изменений климата площадь арктических льдов стремительно сокращается, у моржей все меньше безопасных мест для лежбищ".

© Фото : Юрий Лебедев, WWF России Атлантический морж на территории Земли Франца-Иосифа © Фото : Юрий Лебедев, WWF России Атлантический морж на территории Земли Франца-Иосифа

Моржи очень пугливые — их может потревожить даже крик чайки. Между тем Арктика все больше осваивается человеком. "Северный морской путь развивается. Вошли в моду круизы в северные широты. Суда часто заходят в охранные зоны заповедников без уведомлений. Нужно это контролировать и предпринимать меры", — подчеркивает Маргарита Лескова. Еще один негативный фактор — размещение объектов ресурсодобывающих компаний на берегу.

Моржи пускаются в путь, если истощается их кормовая база. "Им приходится покидать любимые места отдыха и питания", — уточняет Семенова.

Лежбища привлекают туристов. "Благодаря нашим усилиям в прошлом году приняты официальные правила посещения лежбищ атлантических моржей южной группировки в Ненецком автономном округе. Например, нельзя находиться между морем и моржом — когда животные сходят в воду, они могут сбить человека. А самец весит 900 килограммов! Моржи сами по себе неагрессивные, но случались нападения — животные пытались опрокинуть лодку с людьми. Поэтому высадка с лодки на берег — не ближе, чем в полутора километрах до лежбища. А группа, посещающая моржей, — не более пяти человек", — перечисляет Лескова.