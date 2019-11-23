Васильев: "Единая Россия" берет ответственность за происходящее в стране

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Глава Дагестана Глава Дагестана Владимир Васильев после заседания Высшего и Генерального советов партии " Единая Россия " высказался о степени готовности партии к возможным реформам в современных реалиях.

"В ходе заседания вопрос стоял не о том, будут реформы или нет, а о том, как это сделать. Есть готовность действовать, выполнять поставленные задачи. Самое важное, что "Единая Россия" берет на себя ответственность за происходящее в стране и имеет свое видение. Это не мало, согласитесь", - подчеркнул Васильев, отвечая на вопрос журналиста, в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня" .

В беседе с журналистами Васильев, в частности, отметил, что партия привлекла в свои ряды специалистов, экспертов, большое количество волонтеров, успешных общественных деятелей. Она, по мнению Васильева, стала своеобразным мостом между властью и людьми, имеющими желание помогать рядовым жителям, но ограниченными в ресурсах.

На вопрос о том, какие практики в области реализации национальных проектов может предложить региональное отделение партии, руководитель республики ответил, что "в Дагестане уже есть начальный опыт борьбы с теневой экономикой, который нам дал в первый год сокращение числа инвалидов на 6 тысяч человек, а это почти 800 миллионов рублей экономии в год".

Также, по словам главы региона, в 2018 году в Дагестане сбор налогов увеличился на 20%, что дало бюджету республики свыше 6 миллиардов рублей.

"Мы выделили 1,9 миллиарда рублей на водопроводы, 730 миллионов рублей транспортного налога мы отдали в муниципалитеты. В 2018 году в регионе начата реализация проекта "100 школ". Мы выделяем по 2 млиллиона на одну школу, около 15% выделяет муниципалитет, с остальными средствами помогают меценаты", - сообщил Васильев.

Вместе с тем, глава региона отметил, что недавно появилась информация о школе в Ботлихском районе , сгоревшей в 2016 году. На ее восстановление были выделены средства, но школьники учатся в производственных помещениях уже долгое время.

"Это, конечно, упущение и наше, и главы района. Я разбирался: трижды провели торги, деньги выделены на эту школу, но не смогли определить подрядчика. Очень сложно строить в горах - дорого. Для того, чтобы построить такую школу по нормативам нужно не менее одного гектара плоскости. В горах не хватает такой площади", - пояснил он.