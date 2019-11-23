В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом

По данным ведомства, возгорание произошло в 3-этажном жилом доме на улице Первомайская, дом 12.

"Эвакуировали 40 человек. Локализация в 23.40 на площади 1,4 тысячи "квадратов", - сообщили в ведомстве.

В тушении пожара заняты28 единиц техники, 87 человек из них от МЧС 55 человек и 16 единиц техники.