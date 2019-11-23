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РИА Новости

Национальную музыкальную премию "Золотой Граммофон" вручили в Кремле

23:58 23.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. XXIV ежегодная церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон" прошла в субботу в Кремле, ее лауреатами стали исполнители 26 музыкальных композиций, вошедших в хит-парад "Русского Радио", сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
Премия была учреждена "Русским Радио" и проводится ежегодно с 1996 года. В эфире радиостанции выходит одноименный хит-парад, который еженедельно определяет 20 лучших песен. Для того, чтобы получить премию, исполнитель должен продержаться в топ-листе 20 и более недель. Лидеров определяет голосование слушателей.
Как отметил накануне церемониигенеральный продюсер "Русской Медиагруппы" Сергей Балдин, "Золотой Граммофон" зрители любят таким, какой он есть, поэтому в проведении Церемонии "Русское Радио" сохраняет традиции, и в то же время всегда старается удивлять своих гостей".
В этом году на сцене Государственного Кремлевского Дворца были возведены грандиозные трансформирующиеся декорации. Перед зрителями возникло космическое световое пространство. Декорации меняли наклон, создавая иллюзию полёта артистов. Ведущими вечера вручения стали Иван Ургант и Сергей Светлаков. "Русское Радио" вело онлайн-трансляцию церемонии.
В чиле лауреатов премии - Вера Брежнева, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Николай Басков, получившие в этом году сразу по две статуэтки "Золотой Граммофон" авторства известного дизайнера Карима Рашида. Наград удостоились и двое дебютантов премии: Тима Белорусских и группа #2Маши. Лауреатами также стали группа БИ-2, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Burito, Сергей Лазарев, МакSим, "Руки Вверх!", Макс Барских, Artik&Asti, Денис Клявер, Дима Билан, Артур Пирожков, Диана Арбенина и "Ночные снайперы", LOBODA. Лайма Вайкуле получила награду за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.
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