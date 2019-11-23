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РИА Новости

Пожар на газопроводе в Нальчике потушили

23:54 23.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 23 ноя - РИА Новости. Пожар в Нальчике на газопроводе, оставивший без газа более 5,5 тысячи человек, полностью потушен, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 19.30 мск в субботу на улице Гукова в Нальчике при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего начался пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Отмечалось, что пожару присвоен второй ранг, в его тушении участвуют 54 человека и 14 единиц техники. В результате было отключено газоснабжение 5,5 тысячи абонентов в поселках Хасанья и Белая Речка, а также в домах на улицах Атажукина, Московская и Ватутина в Нальчике. Социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей под отключение не попали.
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"По состоянию на 23.17 мск субботы пожар ликвидирован, работы газовиков по восстановлению подачи газа намечены на 7.00 мск воскресенья", - говорится в сообщении.
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МЧС РФНальчикРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
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