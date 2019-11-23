Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Столичный метрополитен запустил опрос о работе Столичный метрополитен запустил опрос о работе Московских центральных диаметров , сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

"С сегодняшнего дня (с субботы - ред.) на всех станциях МЦД и крупных пересадочных станциях метро пассажиры дежурные сотрудники будут собирать предложения пассажиров о работе МЦД", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у людей спрашивают, что является определяющим фактором при выборе способа передвижения, просят оценить поездки на первых двух МЦД, рассказать о трудностях, с которыми столкнулись, если такие возникли.

"Кроме того, пассажиры могут рассказать о том, какие изменения они предлагают внести в проект МЦД. Подобный сбор мнений мы объявляли и при запуске МЦК, а также регулярные опросы проводятся и в метрополитене", - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Опрос также проводится среди посетителей Демонстрационного павильона МЦД, который находится на площади Киевского вокзала и на Едином транспортном портале. Все предложения будут проанализированы метрополитеном, а также переданы в РЖД и ЦППК.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.