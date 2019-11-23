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РИА Новости

Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД

23:07 23.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск первого Московского центрального диаметра
Запуск первого Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Столичный метрополитен запустил опрос о работе Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
"С сегодняшнего дня (с субботы - ред.) на всех станциях МЦД и крупных пересадочных станциях метро пассажиры дежурные сотрудники будут собирать предложения пассажиров о работе МЦД", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, у людей спрашивают, что является определяющим фактором при выборе способа передвижения, просят оценить поездки на первых двух МЦД, рассказать о трудностях, с которыми столкнулись, если такие возникли.
"Кроме того, пассажиры могут рассказать о том, какие изменения они предлагают внести в проект МЦД. Подобный сбор мнений мы объявляли и при запуске МЦК, а также регулярные опросы проводятся и в метрополитене", - рассказали в пресс-службе метрополитена.
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Опрос также проводится среди посетителей Демонстрационного павильона МЦД, который находится на площади Киевского вокзала и на Едином транспортном портале. Все предложения будут проанализированы метрополитеном, а также переданы в РЖД и ЦППК.
Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.
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