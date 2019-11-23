Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T22:53+0300
https://ria.ru/20191123/1561521335.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156106/07/1561060757_0:0:3264:1836_1036x0_80_0_0_3f092abd23da670a15691b31c44f68f8.jpg
РИА Новости

В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ

22:51 23.11.2019 (обновлено: 22:53 23.11.2019)
344
© AP PhotoАкция протеста в Исхафане
Акция протеста в Исхафане
© AP Photo
ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали 180 лидеров прошедших в Иране беспорядков, сообщает местная телерадиокомпания IRIB.
"На данный момент идентифицированы и задержаны 180 основных лидеров беспорядков", - говорится в сообщении.
Задержанных обвиняют в поджоге банков, нанесению ущерба собственности, нападениях на объекты правоохранительных органов и других незаконных действиях.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения цен на бензин. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. В стране ограничили доступ в интернет. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
Вид на один из кварталов Тегерана
Вчера, 16:21
Иран пообещал "сокрушительный ответ" странам, причастным к беспорядкам
1901011
Обсудить 0
Протесты в ИранеХасан РоуханиТегеран (город)ИранВ мире
Рекомендуем
Ташкентская телебашня
В Ташкенте появились билборды с рекламой наркотиков
Вид на один из кварталов Тегерана
Иран пообещал "сокрушительный ответ" странам, причастным к беспорядкам
Боливия
Боливийский сенат принял закон о новых выборах
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Дети Моралеса покинули Боливию
Бразилия
Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейро
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев во время встречи
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 16, сообщил источник
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2019
Гордеев назвал три задачи, которые нужно решить в сельском хозяйстве
Последствия наводнений в западной части Кении. 23 ноября 2019
В Кении при сходе оползня погибли не менее 37 человек
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии заявил, что планирует быть 9 мая в Москве
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Эво Моралес в Мехико
Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле
Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе в Кировском районе Новосибирска
Число оставшихся без тепла домов в Новосибирске сократилось до 111
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния