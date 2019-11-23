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РИА Новости

В Курске восстановили теплоснабжение после аварии

22:47 23.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Теплоснабжение более 20 тысяч человек в Курске, нарушенное вечером в пятницу, восстановлено примерно через сутки, говорится в материалах Минэнерго России.
По данным министерства, в 16.24 в пятницу на Курской ТЭЦ компании "Квадра" было зафиксировано увеличение подпитки теплосетей до 1 тысячи тонн в час. В 18.10 в районе Студенческой улицы для устранения повреждений отключили участок теплосети. Было нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей 159 жилых многоквартирных домов (около 20,55 тысячи человек) и семи социально значимых объектов.
"23 ноября в 16.35 аварийно-восстановительные работы завершены, начато заполнение трубопровода теплоносителем. В 17.50 тепловая сеть заполнена, восстановлен гидравлический режим, начато развоздушивание систем теплопотребления. В 19-40 теплоснабжение потребителей восстановлено", - говорится в материалах Минэнерго.
В Курске -10.
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ЖКХМинистерство энергетики РФКурскПроисшествия
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