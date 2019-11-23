В Курске восстановили теплоснабжение после аварии

По данным министерства, в 16.24 в пятницу на Курской ТЭЦ компании "Квадра" было зафиксировано увеличение подпитки теплосетей до 1 тысячи тонн в час. В 18.10 в районе Студенческой улицы для устранения повреждений отключили участок теплосети. Было нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей 159 жилых многоквартирных домов (около 20,55 тысячи человек) и семи социально значимых объектов.