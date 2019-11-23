Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Партия сторонников экс-президента Боливии Партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования, сообщает местное издание Pagina 7

В пятницу глава МВД Боливии Артуро Мурильо подал в прокуратуру ходатайство о возбуждении в отношении Моралеса уголовного дела о подстрекательстве к мятежу и терроризму.

"Цель этого закона - подтвердить и гарантировать основные, гражданские, политические права… и конституционные гарантии для общественных лидеров, руководителей профсоюзов и граждан Хуана Эво Моралеса Аймы и (бывшего вице-президента) Альваро Марсело Гарсиа Линеры, избранных властей… и запретить аресты, задержания и судебные разбирательства", - говорится в тексте законопроекта, выложенного в Twitter газеты.

Законопроект был внесен в сенат.

#P7Informa

Lee el proyecto de ley de amnistía que beneficia a @evoespueblo y evitará que sea juzgado por el cerco y la violencia generada en las últimas semanas en medio de la #CrisisEnBolivia. El documento es analizado ahora en @SenadoBolivia pic.twitter.com/y3JWVBZHiC — Página Siete (@pagina_siete) 23 ноября 2019 г.

В субботу сенат Боливии принял законопроект, признающий недействительной победу Моралеса на президентских выборах 20 октября, и определяющий порядок проведения новых выборов президента и конгресса. Теперь документ поступит на рассмотрение палаты депутатов, а затем - президенту. Палата депутатов уже назначила заседание на 15.00 (22.00 мск).

Ранее MAS заявила, что на следующих выборах выдвинет новую пару кандидатов на пост президента и вице-президента взамен Моралеса и Гарсии, а также не станет предлагать свои кандидатуры членов высшего избирательного суда, который исполняет в Боливии функции центральной избирательной комиссии.