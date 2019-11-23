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РИА Новости

Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования

22:42 23.11.2019
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© REUTERS / Luis CortesЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Luis Cortes
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования, сообщает местное издание Pagina 7.
В пятницу глава МВД Боливии Артуро Мурильо подал в прокуратуру ходатайство о возбуждении в отношении Моралеса уголовного дела о подстрекательстве к мятежу и терроризму.
"Цель этого закона - подтвердить и гарантировать основные, гражданские, политические права… и конституционные гарантии для общественных лидеров, руководителей профсоюзов и граждан Хуана Эво Моралеса Аймы и (бывшего вице-президента) Альваро Марсело Гарсиа Линеры, избранных властей… и запретить аресты, задержания и судебные разбирательства", - говорится в тексте законопроекта, выложенного в Twitter газеты.
Законопроект был внесен в сенат.
В субботу сенат Боливии принял законопроект, признающий недействительной победу Моралеса на президентских выборах 20 октября, и определяющий порядок проведения новых выборов президента и конгресса. Теперь документ поступит на рассмотрение палаты депутатов, а затем - президенту. Палата депутатов уже назначила заседание на 15.00 (22.00 мск).
Ранее MAS заявила, что на следующих выборах выдвинет новую пару кандидатов на пост президента и вице-президента взамен Моралеса и Гарсии, а также не станет предлагать свои кандидатуры членов высшего избирательного суда, который исполняет в Боливии функции центральной избирательной комиссии.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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