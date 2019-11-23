В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*

ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Советник президента Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что власти Сирии готовы защитить нефтяные месторождения за Евфратом от ИГ*.

На форуме по безопасности в канадском Галифаксе О'Брайена попросили пояснить слова президента Дональда Трампа, который ранее заявил, что США оставляют на востоке Сирии войска для защиты нефтяных месторождений от ИГ*.

"США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ*. В последний раз, когда у режима (властей Сирии) были эти месторождения, ИГ* смогла примерно за 15 минут забрать их обратно", - сказал О'Брайен.

При этом он отметил, что "сравнительно небольшие доходы" от нефти, которая добывается в этом районе Сирии, идут на поддержку не США, а сирийских курдов, чтобы они "могли продолжать борьбу с ИГ*" и решать проблемы беженцев.

Трансляцию выступления вел телеканал PBS

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата, который ранее был основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов SDF. Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF.