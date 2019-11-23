Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-23T22:28+0300
https://ria.ru/20191123/1561521001.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155881/76/1558817693_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_f113726471bc78b9a79e4be54f2994dd.jpg
РИА Новости

В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*

22:28 23.11.2019
456
© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что власти Сирии готовы защитить нефтяные месторождения за Евфратом от ИГ*.
На форуме по безопасности в канадском Галифаксе О'Брайена попросили пояснить слова президента Дональда Трампа, который ранее заявил, что США оставляют на востоке Сирии войска для защиты нефтяных месторождений от ИГ*.
"США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ*. В последний раз, когда у режима (властей Сирии) были эти месторождения, ИГ* смогла примерно за 15 минут забрать их обратно", - сказал О'Брайен.
При этом он отметил, что "сравнительно небольшие доходы" от нефти, которая добывается в этом районе Сирии, идут на поддержку не США, а сирийских курдов, чтобы они "могли продолжать борьбу с ИГ*" и решать проблемы беженцев.
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
22 ноября, 22:05Война в Сирии
Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной
Трансляцию выступления вел телеканал PBS.
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата, который ранее был основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов SDF. Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
15 ноября, 12:06
Военный эксперт о сирийской нефти: захватить чужое – "классика" для СШАРоссия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин поделился мнением о том, как будет развиваться ситуация.
1810226
Обсудить 2
Война в СирииМарк ЭсперВойна в СирииИсламское государствоДональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 16, сообщил источник
Боливия
Боливийский сенат принял закон о новых выборах
Бразилия
Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейро
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Волин рассказал, почему в семи регионах откладывается вещание врезок
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2019
Гордеев назвал три задачи, которые нужно решить в сельском хозяйстве
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Вид на один из кварталов Тегерана
Иран пообещал "сокрушительный ответ" странам, причастным к беспорядкам
Участники XIX съезда партии Единая Россия в Москве
Путин рассказал о ценностях, которые должны объединять россиян
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Дети Моралеса покинули Боливию
Жозеп Боррель и Сергей Лавров
Глава МИД Испании прокомментировал ситуацию с "русскими шпионами"
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев во время встречи
Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году
Вид со стороны Онежского озера на Преображенскую церковь музея-заповедника Кижи в Карелии
На острове Кижи откроется центр по обучению реставраторов
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния