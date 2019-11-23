В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*

На форуме по безопасности в канадском Галифаксе О'Брайена попросили пояснить слова президента Дональда Трампа, который ранее заявил, что США оставляют на востоке Сирии войска для защиты нефтяных месторождений от ИГ*.
"США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ*. В последний раз, когда у режима (властей Сирии) были эти месторождения, ИГ* смогла примерно за 15 минут забрать их обратно", - сказал О'Брайен.
При этом он отметил, что "сравнительно небольшие доходы" от нефти, которая добывается в этом районе Сирии, идут на поддержку не США, а сирийских курдов, чтобы они "могли продолжать борьбу с ИГ*" и решать проблемы беженцев.
Трансляцию выступления вел телеканал PBS.
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата, который ранее был основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов SDF. Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
15 ноября, 12:06Военный эксперт о сирийской нефти: захватить чужое – "классика" для СШАРоссия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин поделился мнением о том, как будет развиваться ситуация.