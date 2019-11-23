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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе

22:21 23.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Андрей Попов
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НАЛЬЧИК, 23 ноя - РИА Новости. Автомобиль врезался в газопровод в Нальчике, в результате произошел пожар площадью 200 квадратных метров, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 19.30 мск в субботу поступило сообщение, что по улице Гукова в Нальчике при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара участвуют 36 человек и шесть единиц техники.
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ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииМЧС РФНальчикКабардино-БалкарияПроисшествия
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