В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе

"В 19.30 мск в субботу поступило сообщение, что по улице Гукова в Нальчике при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.