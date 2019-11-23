В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе

НАЛЬЧИК, 23 ноя - РИА Новости. Автомобиль врезался в газопровод в Нальчике, в результате произошел пожар площадью 200 квадратных метров, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 19.30 мск в субботу поступило сообщение, что по улице Гукова в Нальчике при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара участвуют 36 человек и шесть единиц техники.