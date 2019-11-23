Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек - Харам-Раш - Кара-Мания в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - сказал он.
Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Черван-Кувейтар в провинции Ракка, Кобани - Мджейбна, Аджами - Манбидж, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы - Чанаджик - Шейрек - Духайт - Телль-Бум - Телль-Канбар - Харам-Раш - Телль-Таир - Кирбатли - Ганнамия - Яремджа - Кара-Мания - Телль-Эш-Шур-Гарби - Зенар - Камышлы", - добавил Боренков.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.