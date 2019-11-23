В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии

КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Давление, оказываемое США на Давление, оказываемое США на Египет в связи с его независимой внешней политикой и желанием развивать военно-техническое сотрудничество с РФ, а также последние американские угрозы нарушают дипломатические нормы и являются неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта, сказал РИА Новости член парламентского комитета Египта по национальной безопасности генерал Яхья аль-Кидвани.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35 . В минувшую пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон "работает" с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов.

"Разговор о введении американских санкций против Египта из-за военного сотрудничества с Россией, заключения сделок по вооружению, поступления на вооружение современных истребителей, - подобные заявления выходят за рамки дипломатических норм и являются неприемлемыми. Мы считаем их неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта", - сказал депутат.

Он напомнил, что "Египет является суверенным государством, которое самостоятельно принимает решения о механизмах военно-технического сотрудничества с различными государствами мира в зависимости от потребностей в деле защиты своих интересов".

Аль-Кидвани подчеркнул, что стратегия Египта заключается в диверсификации источников вооружения. По его словам, в этой сфере Египет сотрудничает с Россией, Китаем, Германией, Францией и США.

"Египет не поддастся на давление США, не будет менять свою политику в угоду США, не намерен отказываться от укрепления сотрудничества с Россией во всех сферах , в том числе военных", - отметил парламентарий. Он добавил, что речь идет как о совместных учениях, так и о вооружении и обмене информацией.