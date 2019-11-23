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РИА Новости

В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии

22:04 23.11.2019
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© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35 на соревнованиях военных летчиков "Авиадартс-2018" в Приморье
Истребитель Су-35 на соревнованиях военных летчиков Авиадартс-2018 в Приморье
© РИА Новости / Антон Балашов
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КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Давление, оказываемое США на Египет в связи с его независимой внешней политикой и желанием развивать военно-техническое сотрудничество с РФ, а также последние американские угрозы нарушают дипломатические нормы и являются неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта, сказал РИА Новости член парламентского комитета Египта по национальной безопасности генерал Яхья аль-Кидвани.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. В минувшую пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон "работает" с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов.
"Разговор о введении американских санкций против Египта из-за военного сотрудничества с Россией, заключения сделок по вооружению, поступления на вооружение современных истребителей, - подобные заявления выходят за рамки дипломатических норм и являются неприемлемыми. Мы считаем их неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта", - сказал депутат.
Он напомнил, что "Египет является суверенным государством, которое самостоятельно принимает решения о механизмах военно-технического сотрудничества с различными государствами мира в зависимости от потребностей в деле защиты своих интересов".
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Аль-Кидвани подчеркнул, что стратегия Египта заключается в диверсификации источников вооружения. По его словам, в этой сфере Египет сотрудничает с Россией, Китаем, Германией, Францией и США.
"Египет не поддастся на давление США, не будет менять свою политику в угоду США, не намерен отказываться от укрепления сотрудничества с Россией во всех сферах , в том числе военных", - отметил парламентарий. Он добавил, что речь идет как о совместных учениях, так и о вооружении и обмене информацией.
"Египет - большое государство, которое действует в соответствии с собственными интересами и не приемлет диктата извне", - заключил генерал.
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Су-35РоссияСШАЕгипетБезопасностьВ мире
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