Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах

МЕХИКО, 23 ноя — РИА Новости. Сенат Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября.

"Всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишенными юридической силы. Предполагается проведение новых всеобщих выборов для избрания президента, вице-президента, сенаторов, депутатов и представителей надгосударственных парламентских органов", — гласит текст документа.

Проект также определяет сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, который исполняет функции ЦИК. На подготовку к этому закон отводит максимум 20 дней.

Документ поступит на рассмотрение палаты депутатов, а затем — на подпись президенту.

"Пленум сената Боливии утвердил в субботу единогласным решением проект закона "Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов", — говорится в сообщении верхней палаты в твиттере.

Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.

Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.

Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.