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РИА Новости

Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах

21:38 23.11.2019 (обновлено: 22:11 23.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЭво Моралес
Эво Моралес
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МЕХИКО, 23 ноя — РИА Новости. Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября.
"Всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишенными юридической силы. Предполагается проведение новых всеобщих выборов для избрания президента, вице-президента, сенаторов, депутатов и представителей надгосударственных парламентских органов", — гласит текст документа.
Проект также определяет сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, который исполняет функции ЦИК. На подготовку к этому закон отводит максимум 20 дней.
Документ поступит на рассмотрение палаты депутатов, а затем — на подпись президенту.

"Пленум сената Боливии утвердил в субботу единогласным решением проект закона "Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов", — говорится в сообщении верхней палаты в твиттере.

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Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.
Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.
МИД России ранее заявил, что вопрос о нелегитимности временных боливийских властей сохраняется.
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