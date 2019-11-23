Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейро

МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. ВМС ВМС Бразилии обнаружили первые нефтяные загрязнения побережья в штате Рио-де-Жанейро после разлива 6000 тонн нефти на северо-востоке страны в конце августа - начале сентября.

"Военнослужащие проводят мониторинг экологической обстановки, а Бразильский институт окружающей среды координирует работы по ликвидации загрязнений", - говорится в материале газеты Nacion.

По последней информации, в результате разлива нефти, который произошел у побережья Бразилии, загрязнены 724 пляжа в северо-восточной и юго-восточной части страны на территории 11 штатов. Среди загрязненных участков - пляжи, дельты рек и скальные образования.