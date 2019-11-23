В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой

Сотрудники МЧС и Росгвардии у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели достали из воды на Борисовских прудах на юге Спасатели достали из воды на Борисовских прудах на юге Москвы собаку и ее хозяина, которые провалились под лед, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

"В 19.58 на поисково-спасательную станцию "Борисовская" поступила информация, что на прудах мужчина гулял с собакой, которая выбежала на неокрепший лед и провалилась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, хозяин собаки породы кане-корсо бросился ее спасать и тоже оказался в воде.

"Спасатели поисковой спасательной станции "Борисовская" незамедлительно вышли на помощь пострадавшим. В 20.01 мужчина и собака были подняты на катер "Хивус" и доставлены на станцию", - добавил представитель ведомства.