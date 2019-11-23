В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой

"В 19.58 на поисково-спасательную станцию "Борисовская" поступила информация, что на прудах мужчина гулял с собакой, которая выбежала на неокрепший лед и провалилась", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, хозяин собаки породы кане-корсо бросился ее спасать и тоже оказался в воде.
"Спасатели поисковой спасательной станции "Борисовская" незамедлительно вышли на помощь пострадавшим. В 20.01 мужчина и собака были подняты на катер "Хивус" и доставлены на станцию", - добавил представитель ведомства.
Мужчине и собаке была оказана необходимая помощь.
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