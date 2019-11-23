Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T21:03+0300
https://ria.ru/20191123/1561519470.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144208/15/1442081548_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_e04b0267bd73e241c21cc78ab00ef01a.jpg
РИА Новости

Дети Моралеса покинули Боливию

20:48 23.11.2019 (обновлено: 21:03 23.11.2019)
493
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. Дети экс-президента Боливии Эво Моралеса вылетели регулярным рейсом в Аргентину, сообщил глава МВД временного правительства Артуро Мурильо.
"По инструкции президента Жанин Аньес мы обеспечили безопасный вылет из страны детям Эво Моралеса, этим утром они сели на самолёт Latam", - написал министр в Twitter и приложил копии посадочных талонов на имя Эвалис Моралес Альварадо и Альваро Моралес Передо.
Ранее власти Боливии сообщили, что дочь Моралеса Эвалис, которой было предоставлено территориальное убежище в Мексике и право безопасного выезда, отказалась уезжать в Мексику.
Эвалис недавно закончила обучение на адвоката. Во время правления Моралеса она несколько раз исполняла функции первой леди страны.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Вчера, 15:11
Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле
402010
Обсудить 2
Эво МоралесАргентинаБоливияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев во время встречи
Путин обсудил перенос сроков маркировки молочных продуктов
Боливия
Боливийский сенат принял закон о новых выборах
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Строительство новой очереди космодрома Восточный
За строительством "Восточного" следят со спутников, заявил Рогозин
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев во время встречи
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2019
Гордеев назвал три задачи, которые нужно решить в сельском хозяйстве
Ученики в классе во время занятия
Якутским школьниками разрешили исполнять сокращенную версию гимна
Участники акции протеста в Париже против насилия в отношении женщин
В Париже прошла демонстрация против насилия над женщинами
кадры с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе в Кировском районе Новосибирска
Число оставшихся без тепла домов в Новосибирске сократилось до 111
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Волин рассказал, почему в семи регионах откладывается вещание врезок
Бразилия
Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейро
Задержание
Под Иркутском задержали мужчину, пытавшегося убить знакомую в лесу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния