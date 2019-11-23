Дети Моралеса покинули Боливию

МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. Дети экс-президента Боливии Дети экс-президента Боливии Эво Моралеса вылетели регулярным рейсом в Аргентину , сообщил глава МВД временного правительства Артуро Мурильо.

"По инструкции президента Жанин Аньес мы обеспечили безопасный вылет из страны детям Эво Моралеса, этим утром они сели на самолёт Latam", - написал министр в Twitter и приложил копии посадочных талонов на имя Эвалис Моралес Альварадо и Альваро Моралес Передо.

Por instrucciones de la señora presidenta @JeanineAnez dimos todas las seguridades a los hijos de @evoespueblo para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam.

Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres.#NadieSeRinde#NadieSeCansa pic.twitter.com/MfHdAjizEv — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) 23 ноября 2019 г.

Ранее власти Боливии сообщили, что дочь Моралеса Эвалис, которой было предоставлено территориальное убежище в Мексике и право безопасного выезда, отказалась уезжать в Мексику.

Эвалис недавно закончила обучение на адвоката. Во время правления Моралеса она несколько раз исполняла функции первой леди страны.