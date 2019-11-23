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РИА Новости

"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви

20:42 23.11.2019 (обновлено: 23:19 23.11.2019)
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© Фото : группа thats it, I'm wedding shaming в FacebookНевесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
© Фото : группа thats it, I'm wedding shaming в Facebook
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Невеста разместила в соцсетях фото со своей свадьбы и стала объектом насмешек из-за странного внешнего вида. Об этом пишет Scottish Sun.
На фото, размещенных одной из гостей церемонии в анонимном фейсбук-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами"), девушка танцует с новоиспеченным супругом в коротком белом платье с отделкой перьями и серебряно-белых кроссовках от премиум-бренда за тысячу долларов (64 тысячи рублей). Сама гостья в комментарии к публикации призналась, что наряд невесты ее поразил.

"Я однажды виделась с этой девушкой, и у нее был отличный вкус в одежде. Но затем она надела кроссовки с коротким свадебным платьем. Как так?!" — пишет девушка.

Фотографии стали вирусными, собрав сотни комментариев. Пользователи возмущались безвкусным сочетанием обуви и платья, впрочем, их цена также многих не оставила равнодушными.
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"Это худшая обувь, что я видел в своей жизни. Как за это можно было отдать тысячу долларов?!" — возмутился один из пользователей.

"Кроссовки выглядели бы мило, если бы они были отделаны кристаллами или чем-то еще…" — написал другой комментатор.
© группа thats it, I'm wedding shaming в FacebookКомментарии к посту о невесте, которая надела кроссовки за тысячу долларов
Комментарии к посту о невесте, которая надела кроссовки за 1000 $
© группа thats it, I'm wedding shaming в Facebook
Комментарии к посту о невесте, которая надела кроссовки за тысячу долларов
Автор поста постаралась смягчить волну негатива и рассказала, что это был второй наряд за вечер, но посетителей группы было уже не остановить. Досталось и жениху, который был на церемонии в лоферах. Комментаторы прозвали их тапочками.
"Ужасное платье. Кроссовкам и лоферам — нет", — написала одна из пользователей.
Впрочем, нашлись и те, кому понравились наряды новобрачных.
Свадебная фотосессия
13 августа, 07:13
В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья
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