Гордеев назвал три задачи, которые нужно решить в сельском хозяйстве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал три задачи, которые сейчас есть в сельском хозяйстве.

"Сегодня, к сожалению застраховано всего пять процентов посевов. Сейчас работаем вместе с министерствами, со специалистами ЦБ, готовы предложить новую модель, и это приведет к 40-45 процентам страхования посевных площадей", — сказал он.

Вторая задача, по его словам, — это вовлечение в оборот земель сельхозназначения, прежде всего пашни.

"Таких земель более 30 миллионов гектаров. Тоже хороший потенциал для производства продукции", — заявил Гордеев.

Третьим направлением он назвал комплексное развитие сельских территорий.

"Она очень поддержана сегодня регионами. И что очень важно отметить, здесь поддерживается, как говорится, инициатива снизу, то есть муниципальные сельские образования будут представлять проекты, одобренные регионами, именно комплексной поддержки конкретного населенного пункта", — указал вице-премьер.

По его словам, это очень важный, новый этап аграрной политики.

"Все эти вопросы будут рассмотрены в декабре, по вашему решению, на Государственном совете. Сейчас рабочая группа готовит доклад, и в соответствии с их предложением мы вам его представим", — заключил Гордеев.

Вице-премьер также рассказал, что валовый сбор зерна в этом году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн — пшеницы. Это позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту, уверен Гордеев.

"Все это позволит иметь стабильные цены на потребительском рынке и увеличить темпы импортозамещения", — сказал он.

Кроме того, вице-премьер сообщил президенту о рекордном за всю историю России сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году намечается хороший урожай практически по всем культурам.

Вице-премьер добавил, что производство мяса и молока выросло на два процента.

"По экспорту ожидаем 24 миллиарда долларов", — подчеркнул Гордеев.

При этом он добавил, что общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в 2019 году составляет 318 миллиардов рублей.