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РИА Новости

Гордеев назвал три задачи, которые нужно решить в сельском хозяйстве

20:40 23.11.2019 (обновлено: 21:40 23.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2019
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал три задачи, которые сейчас есть в сельском хозяйстве.
"Сегодня, к сожалению застраховано всего пять процентов посевов. Сейчас работаем вместе с министерствами, со специалистами ЦБ, готовы предложить новую модель, и это приведет к 40-45 процентам страхования посевных площадей", — сказал он.
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Вторая задача, по его словам, — это вовлечение в оборот земель сельхозназначения, прежде всего пашни.
"Таких земель более 30 миллионов гектаров. Тоже хороший потенциал для производства продукции", — заявил Гордеев.
Третьим направлением он назвал комплексное развитие сельских территорий.
"Она очень поддержана сегодня регионами. И что очень важно отметить, здесь поддерживается, как говорится, инициатива снизу, то есть муниципальные сельские образования будут представлять проекты, одобренные регионами, именно комплексной поддержки конкретного населенного пункта", — указал вице-премьер.
По его словам, это очень важный, новый этап аграрной политики.
"Все эти вопросы будут рассмотрены в декабре, по вашему решению, на Государственном совете. Сейчас рабочая группа готовит доклад, и в соответствии с их предложением мы вам его представим", — заключил Гордеев.
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Вице-премьер также рассказал, что валовый сбор зерна в этом году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн — пшеницы. Это позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту, уверен Гордеев.
"Все это позволит иметь стабильные цены на потребительском рынке и увеличить темпы импортозамещения", — сказал он.
Кроме того, вице-премьер сообщил президенту о рекордном за всю историю России сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году намечается хороший урожай практически по всем культурам.
Вице-премьер добавил, что производство мяса и молока выросло на два процента.
"По экспорту ожидаем 24 миллиарда долларов", — подчеркнул Гордеев.
При этом он добавил, что общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в 2019 году составляет 318 миллиардов рублей.
"Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Мониторинг показывает, что 99 процентов будут доведены до сельхозпроизводителей до конца года", — сказал вице-премьер.
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Алексей ГордеевВладимир ПутинЭкономика
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